Tajemný systém Fuchsia od Googlu se poprvé ukazuje

Fuchsia je podobně jako Android operační systém s otevřeným zdrojovým kódem. Na rozdíl od systému Googlu nebo platformy Chrome OS ovšem nestaví na linuxovém jádře, ale na kernelu s názvem Magenta.

Věděli jsme také, že by Google rád novou platformu využil nejen pro svět IoT (Internet of Things, tedy internetu věcí), ale i u počítačů. Další podrobnosti však nebyly dosud známy, což se ovšem v předchozích dnech změnilo. Byly totiž publikovány první ukázky uživatelského rozhraní systému jménem Armadillo.

Hlavní obrazovku tvoří seznam karet, mezi kterými lze svisle listovat. Jednotlivé karty jsou ve videu označeny jako stories a doplněny písmenem řecké abecedy. Ve finále takto zřejmě budou řazeny jednotlivé aplikace.

Jedna z karet na videu simuluje základní nastavení s ovládáním hlasitosti, ukazatelem baterie, síly wi-fi signálu, ikony k aktivaci letového módu nebo ovládání překreslování displeje v závislosti na poloze telefonu. Prezentováno je také zadávání textu na softwarové klávesnici.

Samotné rozhraní Armadillo vzniklo ve vývojářském prostředí Flutter SDK, které je multiplatformní a umožňuje kód rozběhnout i na zařízeních s Androidem nebo iOS. To tedy znamená, že samotné Armadillo by mělo jít na takovém zařízení spustit.

Zůstává otázkou, jaké má Google s platformou Fuchsia přesné plány. Příliš se nám nepozdává scénář, že by gigant tvořil nový OS, kterým by chtěl jednou nahradit tolik rozšířený Android. V případě mnohem méně rozšířeného Chrome OS to tak jasné není.

Pokud Google tvoří třetí systém, který by měl existovat spolu se dvěma současnými, pak není příliš jasné, jaké by našel využití. Pro smartphony a tablety je tu Android, pro chromebooky pak Chrome OS.