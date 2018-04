Google dnes představí svůj první telefon. Pro Čechy bude drahý

V sedm hodin večer našeho času začíná v sídle firmy Google v kalifornském Mountain View tisková konference, na které firma oficiálně odhalí svůj první mobilní telefon.

O existenci přístroje kolují už delší dobu různé informace a server Engadget o víkendu dokonce exkluzivně publikoval první dojmy z premiérového telefonu internetového gigantu.

Plně dotykový telefon Google Nexus One bude mít pochopitelně operační systém Android a to v nejnovější verzi 2.1. Ve výbavě najdeme 1 GHz procesor Qualcomm Snapdragon, 512 MB RAM i ROM paměti, pětimegapixelový fotoaparát s automatickým ostřením a diodovým bleskem a další běžnou výbavu v podobě Bluetooth, wi-fi, GPS a podpory sítí třetí generace. Displej má úhlopříčku 3,7 palce a rozlišení WVGA. Nexus One však rozhodně nebude žádným revolučním zařízením.

Google by měl odhalit především cenu a dostupnost telefonu. Předpokládá se, že jako první ho nabídne operátor T-Mobile. S tarifem za 80 dolarů by měl dotovaný přístroj stát asi 180 dolarů, bez dotace přijde na 530 dolarů necelých 10 000 korun). My jsme především zvědavi, zda Google ohlásí dostupnost telefonu i na jiných trzích než v USA. Podpora spíše evropských frekvenčních pásem by tomu nahrávala.

Jak redakci upozornil čtenář v diskusi, server ZDNet přinesl informaci o cenách na ostatních neamerických trzích. Podle těchto údajů má nedotovaný Nexus One v České republice stát 729 dolarů, tedy v přepočtu asi 13 300 korun. Měla by být už konečná cena s daní. V Česku tak bude Nexus One třetí nejdražší. Pouze ve Švédsku a v Brazílii za něj zaplatí zákazníci víc (o 19 a 10 dolarů). Ceny jsou ale prozatím opravdu pouze nepotvrzenou spekulací.

Podrobné oficiální informace o telefonu Google Nexus One a doufejme i bohatou oficiální fotogalerii najdete zítra na Mobil.cz.