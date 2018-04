Google dnes představí první mobil se svou technologií Android

Dream má konkurovat mobilu iPhone od společnosti Apple a operační systém Android má na trhu omezit pozici operačního systému Symbian od finské Nokie.

Mobil pro Google vyrobila tchajwanská společnost HTC. Podobně jako iPhone bude mít Dream velký dotykový displej, navigaci GPS, internet a elektronickou poštu, jak vyplývá z informací v tisku a na internetu. Telefon podle lidí z odvětví zřejmě ponese značku Google na sobě, aby ji nemusel mít na všech stránkách v displeji.

Podle specializovaného blogu TecCrunch či listu WSJ by se měl telefon prodávat zhruba za 200 dolarů (3290 Kč) plus tarif operátora, nebo za cenu poslední verze iPhonu 3G. Do prodeje by Dream měl jít ve druhé polovině října, citovala agentura AFP jiný specializovaný server Mobilecrunch.

Google, HTC a T-Mobile USA se k telefonu odmítly před úterní akcí vyjádřit.

Android je software s otevřeným zdrojovým kódem na rozdíl od operačních systémů, které dodávají společnosti Microsoft či Research In Motion.

Finskou Nokii přiměl nástup Androidu, aby nechala software od svého Symbianu volně dostupný bez licenčních poplatků ostatním výrobcům mobilů.

"Google má velkou příležitost, protože na trhu s operačními systémy pro chytré mobily chybí dominantní hráč," uvedl již dříve analytik průzkumové agentury Gartner, která se vyspělým technologiím věnuje.