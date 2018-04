Mobil odhalí šmíráky za vašimi zády a ukáže vám je na displeji

Za softwarem stojí vývojáři Googlu Hee Jung Ryuová a Florian Schroff. Využili funkce čelního snímače založené na umělé inteligenci, konkrétně jeho schopnosti detekovat lidský pohled. Toho mobilní výrobci využívají například pro automatické pozastavení přehrávaného videa, spustí-li uživatel oči z displeje.

Reakce „elektronické ochrany displeje“ na nežádoucí pohledy je opravdu blesková, podle portálu Engadget jen v řádu milisekund.

Zajímavostí je, jakým způsobem je uživatel telefonu na šmíráka upozorněn. Po jeho detekci se totiž obratem aktivuje čelní kamera (bez nahrávání) a na displeji se nezávisle na aktuálně používané aplikaci zobrazí záběr s upozorněním. Pravděpodobně jako zpestření pak vývojáři do této ochranné funkce implementovali duhový filtr, jinak nám smysl takového kroku uniká.

Funkce, kterou vývojáři představí začátkem prosince na konferenci NIPS 2017 (Conference and Workshop on Neural Information Processing Systems) v kalifornském Long Beach, by měla být použitelná i za zhoršených světelných podmínek. Její ostré nasazení je nicméně diskutabilní. Minimálně by muselo jít o uživatelsky volitelnou funkci, a to včetně možnosti ovlivnit rozsah jejího praktického využití.

Spíše než jako stálá systémová funkce by taková ochrana dávala smysl například při čtení e-mailů s citlivými informacemi. Například v přeplněném dopravním prostředku by byla jinak pro uživatele opravdu otravná, spíše než aktuálně využívanou aplikaci by totiž na displeji viděli častěji některého ze spolucestujících. Navíc by se tak časté využití čelní kamery podepsalo i na výdrži baterie. Google se každopádně k případnému využití této funkce v současné podobě nevyjádřil.