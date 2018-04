Google chce u Androidu nadržovat Motorole, prozradil uniklý dokument

V jedné z interních prezentací Googlu, která se stala součástí dokumentace soudního sporu s Oraclem, se nachází slide, který vysvětluje, jak může Google na androidu vydělat a mít jej stále pod kontrolou. A to i když jej nabízí pod Open-Source licencí. Píše o tom právník Florian Müller na svém blogu Foss patents.

Důležité z tohoto hlediska jsou především dva body zmíněné v prezentaci. Google potvrzuje strategii, kdy systém nevyvíjí veřejně a zdrojový kód dá k dispozici až ve chvíli, kdy je vývoj hotový. Takový případ nastal poprvé u tabletové verze Honeycomb a dá se očekávat, že jej bude Google častěji používat i v budoucnu.

Druhý bod je ale důležitější. Google v něm přiznává, že vybraným výrobcům je schopen software za určitých podmínek poskytnout s předstihem. V prezentaci se doslova píše: Dostanou nesmluvní náskok k uvedení na trh výměnou za to, že se podrobí našim standardům.

Tato zmínka potvrzuje, že Google používá vůči výrobcům mobilních telefonů metodu cukru a biče. S každou novou verzí androidu si totiž může nastavit nějaké podmínky. Ten, kdo se rozhodne je splnit, může být odměněn tím, že získá tuto verzi dříve než ostatní výrobci. Problematické je i slovíčko nesmluvní: Google jednoduše nechce mít tyto dohody o zvýhodnění na papíře.

Z hlediska rovnosti hospodářské soutěže je ale taková formulace trochu problematická a mohla by Google přivést do potíží. Firma si pochopitelně může různé podmínky diktovat, ale ty by měly být rovné pro všechny výrobce. Google si ale může na základě libovolných podmínek vybrat jako prvního příjemce nové verze systému kohokoli, kdo se mu zrovna líbí a ostatní mají smůlu. A to se nebude líbit ostatním výrobcům, ale ani úřadům.

Obzvláště, když je právě v tomto odstavci zmíněna Motorola, jako příklad výrobce, který může takovou výhodu dostat (společně s operátorem Verizon). Dokument zřejmě vznikl ještě před zamýšlenou koupí Motorola Mobility, ale je důkazem toho, že Google se nebojí někoho zvýhodnit.

Teď, když má Motorolu téměř v rukou, dá se očekávat, že svou dceřinnou společnost nepřipraví o danou výhodu. Motorola by tak dle dosavadní taktiky měla být před ostatními výrobci androidích telefonů zvýhodňována a měla by nové verze systému dostávat jako první.

Je možné, že Google od doby vzniku prezentace tuto strategii změnil, třeba právě kvůli akvizici Motoroly. Jenže to bude muset firma jen velmi složitě dokazovat svým ostatním partnerům, kteří jsou už tak z chystané transakce velmi nervózní.