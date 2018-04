Blíží se jednotné globální sítě. Chtějí je Google a Apple

Cílem Google je, aby Američané mohli v zahraničí využívat své telefony bez dodatečných nákladů. Tedy stejně, jako se vysokých účtů nemusejí bát při cestě do USA zákazníci britského operátora Three, jehož vlastníkem je právě Hutchison Whampoa.

Uzavření dohody s touto hongkongskou společností by pro Google znamenalo výrazný postup při budování vlastního operátora. Elektronický gigant se totiž na domácím americkém trhu ještě letos stane virtuálním operátorem, a sice v síti operátora Sprint (více zde).

Zatímco Google označuje jím provozovaného mobilního operátora za projekt malého rozsahu, analytici očekávají, že svou síť bude využívat k tlaku na ceny služeb největších místních operátorů AT&T a Verizon.

Avšak probíhající jednání s Hutchison Whampoa naznačují mnohem globálnější rozměr. Pravděpodobným cílem Google je totiž vytvoření globální sítě, v níž by se uživatelé při pobytu v zahraničí nemuseli při využívání mobilních služeb nikterak omezovat. V případě uzavření dohody by totiž Google získal přístup k velkoobchodním nabídkám nejen ve Velké Británii, ale také například v Irsku, Rakousku, Itálii a řadě dalších zemí, v nichž hongkongská společnost vlastní mobilní sítě.

Jeho ambice by tak mohly konkurenci donutit, aby začala investovat do nových technologií vedoucích k lepšímu pokrytí prostřednictvím wi-fi. S podobnou strategií má Google zkušenosti již z minulosti, kdy projekt Google Fiber donutil provozovatele pevných linek k investicím do internetové infrastruktury. Něco podobného je patrné i u smartphonů Nexus, těmi Google ovlivňuje výrobce hardwaru.

Společnosti Google i Three se k informacím o probíhajících jednáních odmítly vyjádřit. Přestože samotný Google nepovažuje svůj vstup na mobilní trh za něco zásadního, mobilní operátoři takové snahy vnímají jinak.

Zatímco záměr společnosti z Mountain View lze prozatím jen odhadovat, Apple se tím svým netají. Fyzické SIM by ve všech svých mobilních zařízeních rád nahradil softwarem, který uživateli umožňuje vybrat si libovolnou dostupnou mobilní síť (více zde). Vestavěná Apple SIM je dosud dodávána jen k tabletu na americkém trhu a ve Velké Británii.

Apple si navíc nechal patentovat technologii, která má zásah uživatele zcela eliminovat. Přepínání mezi operátory za účelem dosažení nejnižší ceny dané služby by bylo automatické.