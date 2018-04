Google chce mít Android pod kontrolou. Možná dá servisní balíček zadarmo

Řada především čínských výrobců používá volně distribuovaný Android Open Source Platform. To znamená, že spousta smartphonů nemá žádnou aplikaci od Googlu. To se Googlu vzhledem k rostoucímu počtu takto vybavených smartphonů přestává líbit, jak informuje server The Information.

Tito výrobci neplatí za balíček Google Mobile Service, který obsahuje všechny aplikace od Googlu. Mnoho smartphonů prodávaných různě po světe tak nepřináší Googlu žádný zisk. Google tak nemůže vydělávat na reklamě či na prodeji aplikaci či jiných službách. Google to chce proto změnit.

Podle The Information Google podniká kroky k omezení šíření smartphonů s open source Androidem. Google toho chce dosáhnout tím, že pro menší výrobce zjednoduší získání certifikátu distribuovat poslední verze systému Android, což dosud nebylo snadné.

Google je navíc pod tlakem od Microsoftu, který umožňuje výrobcům bezplatné používáni systému Windows Phone pro zařízení s displejem ne větším než devět palců. Google tak možná bude nucen balíček Google Mobile Services nabízet výrobcům zdarma.