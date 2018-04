Google bude odposlouchávat hovory. Prodá tak víc reklamy

Jinými slovy: pokud si zavoláte na derby pražských S a do Edenu zrovna přijde šestnáct tisíc lidí jako minulý týden, Google si dá dohromady jedna a jedna a pošle vám třeba reklamu na sázkové kanceláře. Možností využití je nekonečné. Pokud bude slyšet v pozadí hovoru déšť, nabídne reklamy na deštníky.

Donedávna nepředstavitelná věc se stává realitou. Android ale nebude jen poslouchat, bude totiž i koukat. Bannery na displeji se totiž budou měnit i podle toho, co se zrovna děje před objektivem fotoaparátu, telefonu nebo tabletu.

Kdy začne světová internetová jednička ve spolupráci s výrobci instalovat do telefonů další senzory jako teploměry, vlhkoměry či senzory na světlo, je zatím jen téma internetových diskusí. Její patent ale platí pro osobní počítače, digitální reklamní plochy, digitální samoobslužné terminály, prodejní automaty a mobilní telefony.

Samotné patentování technologie neznamená, že ji Google na sto procent spustí. Ale vzhledem k tomu, že Google je lídrem on-line reklamy a stále hustěji proplétá svou síť služeb a systémů, tak rychlý rozjezd ještě přesněji cílené reklamy může být jen otázkou času.

"Patentujeme si nápady našich zaměstnanců. Některé z nich se nakonec do praxe dostanou... a některé ne," zní oficiální prohlášení Googlu pro server The Next Web. Pokud však Google nakonec nový reklamní systém rozjede, bude muset jistě řešit protesty kvůli porušování ochrany soukromí. Patent počítá i s tím, že funkci půjde pozastavit nebo úplně vypnout. A především bude potřebovat připojení na internet.