Google Android v USA opět předstihl iOS a vede tamní trh chytrých telefonů

Platforma Google Android pokračuje ve svém úspěšném tažení a díky stále širší nabídce rozličných přístrojů od cenově dostupných až po ty prémiové se na území Spojených států stala jasnou jedničkou. Vůbec poprvé od čtvrtého kvartálu roku 2007 tak trh chytrých telefonů nevede kanadská společnost RIM se svými "ostružinami".

Z dat sesbíraných NPD vyplývá, že každý třetí v USA prodaný smartphone využívá systému Google Android, což představuje rovných 33 % tržního podílu. Vítězství Androidu nad druhým BlackBerry přitom není nijak těsné, RIM na něj ztrácí celých 5 %. Bronzový Apple ztrácí na RIM další šestiprocentní podíl; na Android pak rovných 11 %.

Z prodejních čísel společnost NPD sestavila žebříček pěti nejčastěji kupovaných smartphonů v USA a v této pětce, světe div se, není iPhone ani žádný model z poměrně široké palety pracovních BlackBerry.

Umístily se totiž pouze Androidy, a sice Motorola Droid, HTC Incredible, EVO 4G, Hero a pětku uzavírá další model tchajwanského výrobce, Droid Eris.

Nemalý podíl na uvedených výsledcích bezpochyby má pokračující akce operátora Verizon s názvem "Buy One Get One" v rámci které může zákazník při koupi drahého smartphonu (např. Motorola Droid) zdarma získat levnější model (např. HTC Droid Eris) jako bonus. Akce se vztahuje i na telefony značky RIM.

BlackBerry až příliš pracovní. Chybí model s velkým dotykovým displejem

Za pokles podílu BlackBerry v USA, které byly v předchozích takřka třech letech jejich baštou, stojí zřejmě přílišné zaměření systému na práci a také dosti jednotvárné portfolio, z kterého vyčnívá pouze třetí dotykový Storm.

Podle šéfa analytiků NPD Rosse Rubina příchod nové "šestkové" verze systému BlackBerry přinese funkce a technologie, které jsou tolik oblíbené u současných Androidů. Ať už je to povedený webový prohlížeč s vykreslovacím jádrem Web-kit, nebo očekávané kapacitní dotykové displeje.

"Třeba chystaný model Torch sice nabídne vysouvací klávesnici, ovšem displej je proti konkurenci z řad Androidů typu HTC Incredible nebo EVO 4G přeci jen citelně menší," komentuje situaci šéf NPD Ross Rubin.

NPD pomocí své metodiky sběru dat s názvem Mobile phone track zveřejnilo i podíl amerických operátorů na prodeji smartphonů. Prvenství si ve třech po sobě jdoucích kvartálech drží Verizon; celých 33 % v USA prodaných smartphonů totiž pochází z nabídky tohoto operátora. Připomeňme, že to byl právě Verizon, který do své nabídky loni v zimě zařadil později veleúspěšnou Motorolu Droid a dnes v portfoliu najdeme třeba i obří Droid X.

AT&T, které má v USA exkluzivitu k prodeji iPhonů, stanulo na druhé pozici, každý čtvrtý prodaný smartphone tak nese logo tohoto poskytovatele. Je přitom skoro zbytečné zdůrazňovat, že drtivá většina z nich jsou iPhony. Na třetí a čtvrté příčce je Sprint (12 %) a T-Mobile s podílem jen o procentní bod menším. Průměrná pořizovací cena smartphonu byla v USA ve druhém čtvrtletí 143 USD, což je oproti loňsku pokles o 9 %.

Pro úplnost dodejme, že je to již druhé čtvrtletí, ve kterém Android dle výsledků NPD porazil na území USA systém iOS a potažmo iPhone. Tehdy výsledky studie zpochybnila mluvčí společnosti Natalie Harisson trochu podivnou a nešťastnou argumentací, že data neberou v potaz miliony iOS zařízení ve zbytku světa. Nutno podotknout, že stejná čísla nebrala v úvahu ani miliony po světě roztroušených Androidů.

Zdroj: NPD