Android P přináší dramatické novinky a donutí vás smartphone nepoužívat

V posledních letech byly aktualizace systému od Googlu hodně postupné. Podle prvních informací o budoucí verzi Androidu nás ale letos čeká hodně veliký posun. Google upraví ovládání systému, v jednotlivých aplikacích bude mnohem více zapojena umělá inteligence a novinkou bude starost o dobro uživatele: nový Android jednoduše bude dělat vše pro to, aby uživatelé nebyli jen přilepení k displejům svých smartphonů.

Věnujte čas něčemu jinému

Jednou z významných novinek budoucí verze Androidu bude oblast, kterou Google označuje jako „digital wellbeing“ - tedy jakousi digitální pohodu. Nový systém bude mít spoustu nástrojů k tomu, aby uživateli dal najevo, že svůj telefon snad používá až příliš. A pokud tato „varování“ bude chtít uživatel vyslyšet, dá mu k tomu řadu jiných nástrojů, které mu pomohou se od digitálního světa trochu odpoutat.

Základem bude funkce Dashboard, která uživateli řekne, čím přesně na svém telefonu tráví čas. Jednotlivým aplikacím pak bude moci uživatel nastavit povolenou dobu, kterou v nich může za den strávit, a pak už nepůjdou spustit. Tedy půjdou, ale jejich ikona na ploše bude zašedlá a při klepnutí na ní se objeví upozornění, že jste v aplikaci strávili už příliš času. Před vypršením lhůty bude uživatel samozřejmě upozorněn.

Telefony s Androidem P dostanou automatickou aktivaci režimu nerušit, stačí telefon na stole otočit displejem dolů. V něm telefon nebude uživatele rušit nejen hovory a SMS jako doposud, ale „zmizí“ i upozornění z ostatních aplikací. Díky funkci Wind Down, které uživatel řekne, v kolik hodin plánuje jít spát, pak telefon zavčasu režim nerušit aktivuje sám. Navíc se telefon přepne do černobílého režimu, čímž uživatele upozorní na to, že chtěl už jít spát a ne hledět do displeje smartphonu.

Gesta a další ovládání

Velkou změnou projde ovládání systému. Telefony s čistou verzí už nebudou mít klasickou lištu s ovládacími tlačítky – namísto nich tu bude jedno, které slouží jako Home tlačítko a které poslouží jako základ pro ovládání gesty. Různými tahy z tlačítka nebo z okraje obrazovky bude uživatel moci vyvolávat různé akce. Trochu se to bude podobat tomu, co zavedl Apple u iPhonu X, nebo tomu, co používá Huawei u svých modelů se čtečkou pod displejem jako jednu z variant ovládání. Kdo si pamatuje systém webOS od Palmu, bude také mít představu o tom, kam Google míří.

Gesta v ovládání zlepší používání multi-taskingu: tah ze spodního okraje vzhůru nejprve ukáže karty se spuštěnými aplikacemi (listovat mezi nimi lze tahem tlačítka do stran), druhý tah výše otevře kompletní seznam aplikací. Je to určitá cesta, kterou Google naznačuje, že plocha domovské obrazovky by opravdu měla být využita pro ty nejpoužívanější aplikace a samotné menu s nimi je jen jakýsi doplněk.

Mění se i drobnosti. Třeba ovládání hlasitosti – nově primárně ovládá hlasitost médií a nikoli hlasitost vyzvánění. K tomu je tu jen přepínač (vyzvánění, vibrace a tichý režim), kdo chce přesněji nastavit hlasitost zvonění, musí do detailnějšího nastavení. Novinkou je i potvrzování otáčení obrazovky – ne vždy se musí displej otočit automaticky a uživateli nabídne možnost potvrzení téhle akce.

Umělá inteligence

V nové verzi systému dostane více prostoru také umělá inteligence. Ta se zlepší v řadě samostatných aplikací – nové funkce dostanou třeba Google Photos, Google Lens nebo třeba Google Assistant. Umělá inteligence se také postará o řízení spotřeby v systému. Systém se bude snažit předvídat některé akce, které bude chtít uživatel provést, inteligentnější bude i vyhledávání napříč systémem a jeho funkcemi.

Novou verzi systému si v betaverzi budou moci vyzkoušet uživatelé mnohem širšího množství přístrojů, než bylo doposud obvyklé. Krom telefonů Pixel (konkrétně přístrojů Pixel, Pixel XL, Pixel 2 a Pixel 2 XL) totiž betaverzi budou moci nainstalovat i majitelé celé řady telefonů zapojených v iniciativě Android One, ale i některých dalších modelů. Konkrétně jde o smartphony Nokia 7 Plus, Sony Xperia XZ2, Xiaomi Mi Mix 2S, OnePlus 6, Oppo R15 Pro, Vivo X21 a Essential PH-1.