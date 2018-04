Google chce s telefony Android One porazit levnou čínskou konkurenci

Jako první se telefony programu Android One objeví exkluzivně na portálech indických výrobců Karbonn, Micromax a Spice Mobiles. Jejich novinky zatíží peněženky zákazníků nejvýše 106 dolary (asi 2 300 korun), ale přesto nabídnou poměrně slušnou výbavu a padl i příslib vyladěného systému.

Cenové rozdíly mezi trojicí smartphonů jsou vpravdě minimální, Karbonn Sparkle V bude stát 105 dolarů, Canvas A11 z dílen Micromaxu přijde na 106 dolarů a model Dream UNO od společnosti Spice Mobiles se bude o přízeň zákazníků ucházet s cenovkou 103 dolarů. Design vychází z pera Googlu, očekávat tak lze jen kosmetické rozdíly. Výbava pak bude u všech tří přístrojů stejná.

Předinstalovaný a uživatelskou nadstavbou nezatížený Android 4.4.4 KitKat se tak předvede na 4,5palcovém IPS displeji s rozlišením 480 × 854 obrazových bodů. Jemnost kresby se tak zastavila na 217 bodech na palec, což je na telefon takto nízké cenové kategorie zcela dostatečné.

Hnací jednotkou je MediaTek MT6852 se čtyřjádrovým 1,3GHz procesorem ARM-Cortex A7 za asistence grafické jednotky Mali400 MP2 a 1 GB operační paměti. Vnitřní 4GB datový prostor půjde snadno rozšířit pomocí paměťové karty microSD. Uvedené parametry jsou minimální, přístroje se slabším hardwarem tedy do programu nebudou zařazeny.

Telefony budou dvousimkové, hlavní fotoaparát bude mít rozlišení 5 Mpix, sekundární pak zachytí nejvýše 2MPix momentky. Multimediální výbavu doplňuje vestavěný FM přijímač. Baterie kapacity 1 700 mAh bude díky rozebíratelnému šasi jednoduše vyměnitelná.

Bez paměťové karty to nepůjde

Zajímavá je informace, kterou publikoval server BoyGeniusReport: ačkoli uvedené telefony budou mít po prvním startu 2,3 GB volné paměti, bez paměťové karty není možné fotit nebo nahrávat videa. Stejně tak není možné uložit fotku nebo dokument přijatý e-mailem nebo jinou aplikací.

Vložením paměťové karty ovšem uvedené problémy zmizely. Podle aktuálních informací Spice Mobile a Micromax v základu ke svým telefonům dávají i 8GB paměťovou kartu. V tuto chvíli není jasné, zda jde o chybu systému, nebo záměr Googlu.

Android One: slušná výbava, nízká cena a dva roky aktualizací

Kromě slušné výbavy, cenové dostupnosti a čistého systému s jen nezbytnými aplikacemi v základu Google slibuje také aktualizace systému dva roky od uvedení telefonu na trh. Přístroje řady Android One tak spolu s řadou Nexus dostanou očekávaný Android L hned v první vlně.

Google v rámci co možná nejrychlejšího průniku levných telefonů Android One uzavřel partnerství s největším indickým operátorem Airtel, a jeho klienti tak budou moci čerpat různé výhody.

Stahování OTA aktualizace se nebude počítat do datového limitu pro daný tarif v prvních šesti měsících od koupě telefonu. Každý měsíc pak budou moci uživatelé z Google Play stáhnout 200 MB aplikací, ani tento datový provoz se jim přitom do limitu nepromítne.

Potěší také možnost stahování videí z YouTube a jejich následné přehrávání bez datové zátěže. To dosud žádný telefon s Androidem nenabízí.

Ve druhé vlně se Google chystá působnost programu Android One rozšířit i na další trhy, kde očekává velký zájem o cenově dostupné chytré telefony. To splňují Indonésie, Filipíny, Bangladéš, Nepál, Pákistán a Srí Lanka.

Kromě současné trojky indických firem se do programu zapojí řada věhlasných výrobců včetně Aceru, Alcatelu, ASUSu, Lenova nebo HTC.

Levná konkurence je nemilosrdná

Program Android One je odpovědí na počínání čínských značek, které již delší dobu nabízejí slušně vybavené telefony s agresivní cenovou politikou. Ale kromě Xiaomi mezi takové patří i Motorola, kterou Lenovo nedávno odkoupilo od Googlu.

Telefony typu Moto G, Moto E nebo Redmi 1s od Xiaomi mají stejné poslání jako programu Android One, tedy nabízet chytré telefony s co nejlepším poměrem cena/výkon.

Google tedy vstupuje do segmentu, v němž už řada značek zapustila kořeny a jejich přístroje jdou na dračku (viz. bleskové prodeje levných Xiaomi). Na trhu tak neexistuje pověstná díra, kterou by Google s Android One mohl zaplnit, ale díky své pozici se může rychle dohodnout s dalšími výrobci, a zajistit tak rychlou expanzi. To má ostatně také v plánu.