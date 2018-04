Google Android je příležitostí pro HTC. První Google mobil bude příští rok

Platforma Android, která se bude rozvíjet v rámci Open Handset Alliance, byla představena v pondělí večer a my jsme vám o ní informace už přinesli. HTC, které je jedním ze zakládájících členů aliance, den na to uspořádalo tiskovou konferenci pro evropské novináře, tak aby měli šanci se dozvědět informace z první ruky. Online konference jsme se samozřejmě zúčastnili.

Představitelé HTC – John Wang, Chief Marketing Officer HTC a Florian Seiche, viceprezident HTC Europe nemohli sice být příliš konkrétní, ale některé zajímavosti jsme se přeci jen dozvěděli.

Například potvrdili, že první komerční zařízení založené na platformě Android se na trhu objeví v druhé polovině příštího roku a k dispozici bude zákazníkům jak v Evropě, tak v USA. O tom, jak zařízení bude vypadat a co bude umět, však představitelé mlčí. První spekulace říkají, že prvním přístrojem postaveným na Androidu by mohlo být stále tajemné HTC Omni.

Podle vyjádření Johna Wanga je platforma Android více zaměřena na obyčejné spotřebitele, než na firemní klientelu, což HTC do budoucna významně pomůže rozšířit portfolio. Na tiskové konferenci to sice nezaznělo, ale zdá se, že Windows Mobile i po různých úpravách jako je TouchFLO nepřijde HTC dost vhodné pro masové nasazení mezi obyčejné uživatele. To Android by měla být platforma k tomuto účelu naprosto ideální.

HTC však rozhodně nehodlá zanevřít na Windows Mobile. Představitelé společnosti několikrát zcela jasně řekli, že této platformě zůstávají i nadále plně věrni a i v oblasti Windows Mobile chystají mnoho vylepšení a změn, což povede k růstu tohoto tržního segmentu. Platforma Android je pro HTC novou příležitostí, jak rozšířit svou působnost a zákazníkům nabídnout trochu jiné produkty.

Na tiskové konferenci také zaznělo, že Android a produkty na ní založené budou hodně o internetu. Konektivita je dnes velmi důležitá a spousta služeb je dostupná online a Android se je bude snažit nabídnout běžnému uživateli kdykoli a kdekoli.

Společnost také potvrdila, že s jistotou uvede zařízení s platformou Android pod svou značkou. Dále lze očekávat přístroje brandované logy jednotlivých mobilních operátorů. Zda bude HTC pro Google vyrábět telefon i s jeho značkou, odmítli zástupci společnosti komentovat.