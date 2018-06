Podivná chyba v Androidu. Vyhledávač Google zobrazí vaše textovky

V drtivé většině smartphonů s operačním systémem Android naleznete základní aplikaci Googlu, která má mimo jiné i standardní internetový vyhledávač. Pokud do něj však zadáte heslo „the1975..com“ (bez uvozovek a skutečně s dvěma tečkami), vyobrazí vám v seznamu výsledků vaše poslední přijaté textové zprávy. Upozornění na chybu se objevilo na diskusním serveru Reddit.



Stejně tak fungují i výrazy jako „Vizel viagens“, „Izela viagens“ a „Zela viagens“. Podle dostupných informací tyto obměny fungují třeba na modelech Samsung Galaxy S7, S8+, S9+ a HTC U11, kde naopak nejde výše zmíněné „the1975..com“.



V redakci můžeme potvrdit, že například na modelu Samsung Note 8 skutečně takto funguje heslo „zela viagens“ (viz ilustrační foto) a naopak „the1975..com“ nikoliv. Bylo však předtím nutné telefon přepnout do anglického jazyka. Pokud tak svůj smartphone používáte v češtině, je možné, že zde chybu neodhalíte - alespoň nám se to při nastavení českého jazyka nepovedlo po zadání ani jednoho z výše zmíněných hesel.

Ačkoliv je tato chyba zvláštní, zobrazení textovek ve vyhledávači Googlu je zcela standardní funkcí této aplikace. Zprávy vám vyhledávač zobrazí po příkazu „show my text messages“, to je zde zcela záměrně. Proč se ovšem tento příkaz spouští i po zadání podivných hesel „the1975..com“ (špatně napsaná adresa webu britské rockové kapely) nebo „Vizel viagens“ a podobně zatím nikdo netuší.

Další podmínkou pro to, aby se chyba projevila, je udělení oprávnění aplikaci Google pro přístup ke kontaktům v telefonu. Několik zahraničních serverů už oslovilo Google s dotazem na oficiální stanovisko, firma se však zatím k situaci nevyjádřila. Chyba se tak možná jen vytratí stejně rychle, jako se objevila.

Aktualizace 12:30: Google potvrdil, že jde o chybu v rozpoznávání textu. Software si nedopatřením výše zmíněná hesla vykládá právě jako příkaz „zobrazit textové zprávy“. Na nápravě bude pracovat v následujících dnech.