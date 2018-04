Google jinak: průměrná chatovací aplikace skrývá automatickou revoluci

Když vývojáři Googlu na konferenci Google I/O v květnu 2016 představili nové komunikační aplikace pro mobilní telefony, nebylo úplně jasné, proč tak vytváří konkurenci vlastnímu řešení, které je integrované do Androidu - Google Hangouts. Po týdnu zkoušení této aplikace už tomuto rozhodnutí rozumíme lépe. Podobně Inbox to je a není aplikace pro každého.

Google Allo si nyní může nainstalovat každý uživatel Androidu. Ale každou aplikaci, které slouží ke komunikaci, čeká trnitá cesta. Nestačí, aby si ji nainstaloval a používal jen někdo. Abyste kecálka mohli skutečně používat, potřebujete, aby na něj přešla značná část vašich přátel.

Nabízí tedy Google Allo dostatek zajímavých a neodolatelných funkcí, aby odlákal lidi od pestré konkurenční nabídky? Během našeho týdenního testování jsme narazili na spoustu překvapivých maličkostí, které v budoucnu tuto malou aplikaci nejspíš přerostou.

Hravé chatování s příchutí umělé inteligence

Netradiční funkce nálepky (stickers)

šeptání/křik

kreslení do fotek

chytré odpovědi

tajný a šifrovaný režim

přizvání asistenta do konverzace

Samotné chatování se tváří na první pohled poměrně standardně. Najdete zde jak možnost posílat vedle zpráv třeba obrázky, video, zvuk či polohu na mapě, tak několik sad smajlíků a vtipných samolepek, zcela rozdílných, než jaké najdete například ve Facebook Messengeru.

Allo ovšem disponuje také celou řadou dalších zajímavých funkcí. Asi tou nejvýraznější jsou tzv. Smart replies, což jsou automatické odpovědi v závislosti na tom, na co se vás někdo v aplikaci ptá. Google na nás touto funkcí udělal velký dojem, protože lze skutečně sledovat, jak se aplikace učí podle toho, jak odpovídáte, a nabízí vám sama podobné automatické odpovědi. Lze také „přizvat“ asistenta do konverzace napsáním @google a zeptat se jej místo toho, abyste přepínali do jiné aplikace a tam hledali odpověď.

Google identifikuje, co je na obrázku, a nabídne automatické odpovědi. V tomto případě poznal pizzu a nabídl tři celkem relevantní odpovědi, včetně smajlíka.

Navíc umí rozpoznat opravdu spoustu frází a nabízet odpovědi třeba i na obrázek. Vyzkoušeli jsme poslání fotografie pizzy a aplikace nám sama nabídla odpovědi jako „jaká je?“ nebo „taky mám rád italské jídlo“. Ovšem pozor. Odpovědi jsou bohužel pouze anglickém jazyce a tím pádem se objeví jen v anglickém textu. Pro české uživatele je tato funkce zatím prakticky k ničemu. Pro anglické zase může občas připomínat videohru - místo abyste si povídali, tak oba vybíráte z nabízených možností.

Další, spíše kosmetické funkce pak zahrnují třeba výběr, jak bude zaslaný text velký (přidržením šipky pro odeslání zprávy), či jednoduché kreslení do obrázků, které chcete poslat.

Stickers (nálepky) jsou občas docela vtipné

Nad rámec běžného chatovacího režimu je zde také k dispozici i „anonymní chat“, což je v podstatě to, co už nějakou dobu nabízí třeba populární Snapchat. V tomto režimu lze totiž nastavit, jak dlouho se budou zprávy zobrazovat, než samy zmizí, ať už je to pět sekund, nebo jeden týden.

Google asistent - náznak věcí budoucích

Přestože Google Allo je jedna aplikace, jsou to vlastně dvě aplikace na sobě takřka nezávislé. Ještě než si v Allu budete mít s kým povídat, čeká na vás v kontaktech Asistent Google. Nebo spíše Google Assistant, umí totiž zatím komunikovat jen anglicky. Tento asistent je reakcí Googlu na stoupající zájem o tzv. chatboty, tedy počítačové programy, které s vámi dokážou udržovat konverzaci.

Asistent Google na první pohled připomíná Siri, Cortanu a samozřejmě i Google Now, stávajícího mobilního „asistenta“ v Androidu. Od svého staršího sourozence se odlišuje důrazem na konverzaci: otázka, odpověď, upřesňující otázka, doplňující odpověď a nabídka dalších možností, volba, odpověď atd.

Google Assistant nabízí různé hry a vyzná se ve filmech

Zatímco obvykle je u těchto digitálních asistentů na vás, abyste metodou pokus-omyl zjistili, co všechno umí, tento vám to názorně ukazuje. Když se zeptáte na italské restaurace v okolí, ukáže vám interaktivní seznam několika vybraných, jak je u podobných asistentů zvykem. Kromě toho vám však připraví další související otázky, na které se můžete zeptat jedním kliknutím, nebo samozřejmě tím, že je vyslovíte.

Když se asistenta na něco zeptáte, nejenže najde odpověď, ale rovnou vám i nabídne doplňující otázky

Asistent Google umí všechno to, co jsme se naučili očekávat od vyhledávače Google a jeho širokého portfolia služeb. Konverze měn, navigace po okolí, odpovědi na faktické otázky, hledání návodů na webu, encyklopedické znalosti, informace o filmech, seriálech, knihách, osobách, městech, firmách nebo třeba potravinách. Co najdete na Googlu, s tím vám obvykle Google Asistent umí pomoci. A docela dobře umí navést k upřesňujícím nebo souvisejícím dotazům.

Podle toho, nakolik je váš život „závislý“ na nástrojích od Googlu, vám pak tato služba může sloužit i jako asistent osobní. Má přístup do vašeho e-mailu, takže se jej můžete zeptat, kdy odlétáte na dovolenou nebo jaký poslední e-mail vám včera poslal váš šéf. Z kalendáře ví, kdy máte volno. Na požádání vyhledá mezi vašemi fotkami ty, nakterých jsou psi, pláže, déšť nebo třeba italské jídlo.

Není to přelomový přístup (a často by bylo rychlejší spustit příslušnou aplikaci), ale je o něco pohodlnější než současný Google Now. A nepochybně se v této oblasti bude asistent nadále vylepšovat.

Google Assistant nabízí různé hry a kvízy

Kromě toho má Google Assistant samozřejmě připraveny odpovědi na časté „vtipné“ otázky. Podobně jako Siri od Applu i Cortana od Microsoftu, i Google Assistant bude muset odpovídat na nekonečné otázky ohledně toho, co dnes dělal, kolik mu je let, jakého je pohlaví, koho bude volit a tak dále. Navíc do něj programátoři vložili i pár docela vtipných her a kvízů, takže může posloužit i jako zdroj pobavení.

Ale hlavní potenciál asistenta se teprve ukáže. Google postavil svůj úspěch na práci s daty a čím více lidí bude asistenta používat, tím lepší odpovědi bude poskytovat. Na konferenci Google I/O to ostatně zaznělo jasně: Asistent Google bude všude a toto je jen jeho jeho nenápadná premiéra. Aplikace Allo je tak vlastně jen takový pokus. Platforma, kde si Google na svých skalních fanoušcích zkouší, jak budou lidé na chytrého asistenta reagovat.