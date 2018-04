Nezklame, nenadchne. Recenze levného phabletu GoClever Quantum 600

Polská firma dodávající čínské telefony pod značkou GoClever se za poslední roky na českém trhu ustálila. V redakci jsme testovali již zmíněného předchůdce dnes recenzovaného telefonu, model Fone 570Q (recenzi najdete zde), i jeden z nejlevnějších telefonů s Full HD displejem, model Insignia 5X (čtěte tady). Z těch je patrné, že firma sází zejména na velmi nízkou cenu.

Nejinak je tomu u modelu Quantum 600, který je největší ze současné nabídky společnosti. Od telefonu tedy nelze čekat žádné zázraky, ale základní výbavu za velmi dostupnou cenu. V době psaní recenze bylo ostatně možné tento přístroj obřích rozměrů sehnat na internetu za o málo víc než čtyři tisíce korun. To je opravdu solidní nabídka i s ohledem na poměrně nízký výkon stroje.

S prioritou stlačit cenu samozřejmě souvisí i jisté kompromisy. Výkon hodný topmodelů tedy rozhodně nečekejte, kvalitní zpracování a pro běžnou práci zcela dostačující hardware však GoClever nabízí bez potíží. Nenáročný uživatel tak bude s telefonem víc než spokojen, což dokazují i zkušenosti uživatelů na internetu. Daní za robustní tělo je pak vyšší hmotnost, kterou v ruce i kapse opravdu ucítíte.

Vzhled a konstrukce: elegantní černá mu sluší

Plusy a minusy Proč koupit?

+ poměr výkon/cena

+ kvalitní zpracování

+ rozměrný displej Proč nekoupit? - kvalita displeje

- nižší výkon

- vysoká hmotnost

Model Quantum 600 je důkazem, že i levné telefony mohou být velmi pečlivě zpracovány. Jeho tělo působí i díky již zmíněné vysoké hmotnosti velmi solidním dojmem a zejména v elegantní černé variantě jistě neudělá ostudu ani méně náročnému manažerovi. K dispozici je i bílá varianta, po které sáhnou spíše mladší generace. Styl telefonu podtrhují módní hranaté tvary.

Čelní straně dominuje rozměrný šestipalcový displej tradičně doplněný dole o senzorové ovládací klávesy, nahoře pak o reproduktor, přední fotoaparát a světelné čidlo. Boky přístroje, které tvoří rám z leskle lakovaného kovu lemující přístroj po celém obvodu, pak ukrývají hlavní vypínací tlačítko vpravo a tradiční kolébku pro úpravu hlasitosti vlevo. Nahoře je sluchátkový konektor (3,5 mm Jack) a dole standardizovaný datový a nabíjecí konektor typu microUSB.

Záda telefonu jsou vyrobena z jednoho kusu černého matného plastu s vylisovaným logem značky a mřížkou hlasitého reproduktoru. Nad jejich povrch poněkud nešikovně vystupuje objektiv hlavního fotoaparátu, který tak je velmi náchylný k možnému poškrábání. Vedle objektivu se nachází LED blesk sloužící i jako příruční svítilna. Zadní kryt je s přístrojem velmi dobře slícován. Rozměry přístroje jsou 160 × 82 × 8,95 mm a hmotnost 204 g.

Pod krytem se nachází rozměrná baterie o kapacitě 2 800 mAh, která v praxi telefon udrží při životě dva dny běžného používání. Nad ní najdeme dvojici slotů pro SIM, přičemž oba jsou standardního formátu miniSIM. Mezi nimi lze do přístroje zasunout microSD paměťovou kartu až do kapacity 32 GB.

Hardware a baterie: plně dostačující základ

Největším lákadlem hardwarové výbavy je samozřejmě rozměrný displej. Kdo by však čekal, že jeho velikost telefon plně využije, bude zklamán. IPS panel totiž nabízí „jen“ HD rozlišení, což sice není u menších displejů ani dnes špatné, ale u tak velkého zobrazovače to představuje obrovsky nevyužitý potenciál. Na tak velkou plochu je zkrátka 1 280 × 720 obrazových bodů málo a spíš než větší prostor pro ikony aplikací či web přístroj nabízí větší font a grafiku.

Praktický tak může být paradoxně lidem s horším zrakem, díky funkcím pod položkou Usnadnění totiž nabízí celou řadu nástrojů pro slabozraké. Na tak velkém displeji je velké písmo opravdu obrovské, s využitím přiblížení jej přečte snad i téměř slepý uživatel. Bohužel je třeba si zvyknout na nepříliš kvalitní zobrazení, například na slunci budete do telefonu spíše mžourat.

Srdcem přístroje se stal čtyřjádrový procesor Broadcom BCM23550 s jádry ARM-Cortex A7 a maximálním taktem 1,2 GHz. Sekunduje mu jednogigabajtová paměť RAM. S touto konstelací přístroj dosahuje v oblíbeném benchmarku AnTuTu hodnocení 11 749 bodů, což opravdu není nijak oslnivý výsledek. Naše i zkušenosti dosavadních uživatelů potvrzují, že telefon postačí výkonově jen nenáročným uživatelům, občas se zaškobrtne i při zcela běžné práci.

Vnitřní paměť telefonu je 4 GB, uživateli dostupný je však jen zlomek (asi 1,4 GB). Paměťové karty se tak budou zcela jistě hodit, jak jsme už zmínili, telefon si poradí maximálně s kartou o kapacitě 32 GB. Hardwarovou výbavu dokreslují různé senzory (proximity, světelný a G senzor), funkce USB OTG, díky které lze k přístroji připojit například klávesnici, či podpora celé řady bezdrátových sítí.

Telefonování a zprávy: dual SIM s vylepšenou správou

Z těch mobilních přístroj podporuje téměř všechny u nás dostupná pásma sítí GSM (850/900/1 800/1 900 MHz) i UMTS (900/2 100 MHz) včetně rychlých dat HSPA+. Základní telefonní funkce pak plně odpovídají použitému operačnímu systému Google Android, který je zde ve své nejnovější generaci přezdívané KitKat (4.4.2). Ta nabízí mnohá vylepšení nejen grafických, ale například rozšiřuje také ovládání gesty.

Již jsme naznačili, že telefon podporuje dvě karty SIM. Díky KitKatu je pak správa jednotlivých karet zase o něco přehlednější. Například příchozí SMS je už ve stavovém řádku jasně barevně odlišena, což vám může snadno napovědět, jak důležitý příchozí vzkaz asi bude (zda přišel na soukromé či firemní číslo). Barvu jednotlivým kartám můžete snadno přiřadit, využita je pak nejen v indikátoru síly signálu, ale i ve výpisu hovorů a podobně. Na první pohled tak vidíte, z jaké karty byla daná akce vykonána. Na výběr je ze čtyř barev.

Jednotlivým kartám lze navrch předdefinovat operace, v níž má daná karta přednost. Typicky tak učiníte u datového připojení. U hovorů či SMS je praktičtější ponechat volbu vždy před danou akcí, například odeslání zprávy je v nejnovější generaci androidu řešeno podobně, jako to měl už kdysi Samsung u svých dualSIM přístrojů: kliknutím na jedno ze dvou tlačítek přímo pod editorem zpráv.

Koho by snad zajímalo, jakého typu dualSIM telefon je, pak je to běžný Standby systém. V nastavení lze ovšem nalézt položku pod poněkud nešikovným překladem „Vždy zapnout duální SIM“, v níž se automaticky po zadání telefonních čísel vložených karet nastaví vzájemné přesměrování tak, aby se z telefonu stal takzvaně Smart dualSIM přístroj. V praxi to znamená, že i v případě, že z jedné karty budete telefonovat, hovor na kartu druhou díky přesměrování zaznamenáte. Nevýhodou oproti Active dualSIM je fakt, že za přesměrovaný hovor zaplatíte.

Telefonní seznam je vícepoložkový a v podstatě neomezený, záleží pouze na dostupné paměti. Stejné pak platí i u archivu přijatých zpráv, ať už SMS, nebo MMS. Samozřejmostí je možnost synchronizace kontaktů s některou z mnoha služeb k tomu určených, v základu například s účtem Googlu či Exchange. Telefon je v základu vybaven i alternativním komunikačním kanálem Google Hangouts, další alternativy si lze nainstalovat z aplikačního obchodu Google Play.

Telefon samozřejmě nabízí vyzváněcí profily, kromě přednastavených můžete vytvářet i své vlastní. Každý kontakt může mít i své vyzvánění, adresář lze rozdělit do jednotlivých skupin. Z pohledu správy a práce s kontakty vám zkrátka android nic neupře. V základu GoClever nabízí i aplikaci pro IP telefonii Skype.

Kancelář a data: v základu najdete mnoho pomocníků

Z kancelářských funkcí vyzdvihněme opravdu vydařený e-mailový klient, který dokáže pracovat nejen s běžnými POP3/IMAP protokoly, ale také Exchange serverem. Pro Gmail si pak Google připravil samostatnou aplikaci, toto dělení dosud příliš nechápeme. Základní klient se totiž dočkal zmiňovaného vylepšení v ovládání gesty a je tak opět o něco přívětivější.

Zapomeňte na nepohodlná zaškrtávátka pro mazání pošty, nově zprávu stačí gestem „zahodit“ do strany. Pro vyvolání synchronizace už není třeba vyhledávat tlačítko pro její vyvolání, ale jen popotáhnout seznam zpráv směrem dolů. Každý e-mail také může mít v hlavičce nově piktogram s prvním písmenem kontaktu, díky němuž se lze rychle dostat na další záznamy u něj uložené, jako je telefonní číslo a podobně, v případě neuložených kontaktů pak tato funkce nabízí rychlou nápravu.

Kromě základních (a nutno říci ve většině i povedených a plně dostačujících) aplikací operačního systému nabízí GoClever Quantum 600 i řadu doplňkových aplikací zdarma. V popředí je jistě kancelářský balík Kingsoft Office, dále je tu správce souborů a task manager od vývojáře ES APP Group a několik dalších aplikací, které však využijí především Poláci (Yanosik, Mireo via GPS). Námi testovaný kus však neměl ještě zcela finální ROM a leccos se mohlo změnit.

Z běžných kancelářských funkcí telefon samozřejmě nabízí opakovaný budík, u něhož nás naopak „vylepšení“ KitKatu poněkud potrápilo. Google totiž opustil od běžného nastavování času a přišel s vlastním grafickým nástrojem v podobě podivného ciferníku. Podle nás to však není ani pěkné, natož uživatelsky přívětivé.

Ani KitKat se nedokázal oprostit od základního internetového prohlížeče webu, který na volně dostupný Chrome z vlastní stáje Google prostě nestačí. Bude tak asi první neodstranitelnou (bez rootu) aplikací, kterou nahradíte nějakou lepší alternativou (kromě Chromu se samozřejmě nabízí celá škála konkurentů). Pro připojení k internetu telefon kromě zmíněné podpory HSDPA+ nabízí i sítě wi-fi ve specifikaci b/g/n. Systém již v základu umí také nasdílet mobilní připojení jako wi-fi hotspot (wi-fi tethering), což se hodí zejména při cestách s notebookem. Kromě kabelu (v základním balení) jej s telefonem propojíte i pomocí Bluetooth.

Zábava: od fotoaparátu moc nečekejte

Na pomezí mezi prací a zábavou stojí GPS navigace využitelná například i pro oblíbenou hru v terénu Geocaching. V základu nabízí telefon obligátní google mapy, které pracují na principu on-line stahování map. Google sice nabízí možnost stažení dat přímo do telefonu, ale poněkud komplikovaně. Aplikační obchod má navrch několik povedených alternativ.

Podstatnější je vědět, že GPS funguje bez problémů, fix je poměrně rychlý, jen při průjezdu míst s menší viditelností na oblohu často ztrácí signál. Telefon pracuje s takzvanou asistovanou GPS, kdy si přístroj v malém datovém souboru pro rychlejší zaměření stáhne seznam v místě dostupných satelitů. I při vypnuté asistenci však není třeba na fix nijak nepřekonatelně dlouho čekat.

Pro chvíle volna pak výrobce v základní ROM předinstaloval oblíbenou hru Angry Birds, další nepřeberné množství titulů lze samozřejmě nalézt v obchodě Play. Vzhledem k hardwarovým ústupkům však zapomeňte na náročné hry, s těmi si telefon neporadí. Vášniví hráči však beztak budou vybírat jinde.

Hlavní zábavní funkcí tak zůstává především dvojice fotoaparátů. Ten na čelní straně přístroje má rozlišení 2 Mpix, hlavní zadní nabídne o šest megapixelů víc. Aplikace fotoaparátů nabízí velmi široké možnosti nastavení, oproti jiným mobilům však nemá automatické režimy s výjimkou panoramatického snímku. Výsledné fotografie lze posoudit na přiložených snímcích, zázraky telefon rozhodně neumí.

Z dalších zábavních funkcí GoClever v základu přidává aplikaci YouTube, samozřejmě si poradí i s přehráním celé škály videoformátů. Samozřejmostí je i přehrávač hudby. Vzhledem k malé vnitřní paměti se však musíte v tomto ohledu spolehnout především na paměťovou kartu. Kvalita zvukového výstupu je dobrá, cvičenému uchu ovšem dostačovat nebude a sáhne po dostupném ekvalizátoru.

Suma sumárum: velký mobil s kompromisy

Ačkoli výše popsané nemusí znít zrovna jako chvalozpěv, šestipalcový telefon v kvalitně zpracovaném těle za méně než pět tisíc korun nás ničím vyloženě nezklamal. Jeho cílovou skupinou nejsou nároční uživatelé, ale lidé vážící si každé koruny navíc. Za své peníze chtějí zkrátka získat co největší hodnotu a nezáleží jim na image značky. Takové uživatele model Quantum 600 rozhodně nezklame.

Za největší nedostatek považujeme na tak rozměrný panel chabé rozlišení, čímž telefon ztrácí jeden z hlavních trumfů v podobě přerostlé plochy zobrazení. Sporné je také občasné zamrzání systému, což je dáno kompromisy na straně hardwaru. Jenže ta cena. I z recenzí uživatelů na webu lze usoudit, že u cílové skupiny má telefon úspěch a téměř na nic si nestěžují. Z výtek lze vybrat snad jen zkazky na kvalitu fotoaparátu a síly blesku, zaznívají i stížnosti na malou paměť RAM.

Konkurence se pro Quantum 600 hledá obtížně, zejména pak v českých vodách. Ve stejné cenové relaci v podstatě konkurenci nemá, šestiplacové telefony s podobnou výbavou začínají až kolem pěti šesti tisíc. Zřejmě nejblíže je Prestigio MultiPhone 7600 Duo, který má v podstatě stejnou výbavu, navíc s NFC, ale starším Androidem. Dalším konkurentem může být GigaByte GSmart Saga S3, který nabízí vyšší paměť, ale opět jen Android 4.2 Jelly Bean.