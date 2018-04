Čínský kříženec s restarty na denním pořádku. Recenze GoClever Fone 570Q

Splete si ho skoro každý. Na první pohled totiž skutečně vypadá jako druhá generace Samsungu Galaxy Note. Jen senzory okolo sluchátkového reproduktoru se zprava přesunuly nalevo a displej o kousek povyrostl.

Překvapivý kousek na českém trhu nese polskou značku GoClever. Její výrobky zde nejsou příliš známé a konkrétní modely pod ní hledá jen málokdo. Přesto si pozornost zaslouží, a to včetně phabletu Fone 570Q.

Jeho zpracování je vzhledem k ceně nadmíru dobré, výkonem se ve známém benchmarku AnTuTu vyrovná Nexusu 7 a překvapí i velkokapacitní baterií, která ho při běžném používání v pohodě udrží dva dny při životě. Silným argumentem je pak podpora dvou karet SIM zároveň, čtyřjádrový procesor či velký IPS displej.

Plusy a minusy Proč koupit?

cena

podpora dvou SIM

solidní výbava

slušný aplikační základ



Proč nekoupit? vyšší hmotnost

softwarové nedodělky

sporná technická podpora

Slabinou jsou softwarové nedodělky. Jenže ta cena. I když není dokonalý, chyby mu zkrátka ještě rádi odpustíte.

Vzhled a konstrukce: překvapení první

Inspiraci u korejského etalonu přerostlých smartphonů neskryje ani omylem. Je to v podstatě jeho jednovaječné dvojče, jen pár pih se vyrojilo jinde. Kdo by však čekal nějakou plastovou cetku, bude mile překvapen. Zpracování je na výborné úrovni a se svou předlohou si v ničem nezadá. Nikde nic nevrže a vše lícuje, jak má, což s sebou však přináší i poněkud obtížné sundávání zadního krytu.



Telefon překvapí vzhledem k ceně hlavně kvalitou konstrukce, dostupný je v bílé a antracitové barvě.

Telefon je dostupný ve dvou barvách: bílé a antracitové. Náš kousek se oblékl do stále módního bílého hávu. Kvalitní plasty zdobí kolem dokola rámeček s kovovým (chrom) vzhledem, což telefonu dodává luxusnější vzhled. Na levém boku se usadila kolébka pro ovládání hlasitosti, pravý nabídne jen hlavní vypínací tlačítko. Nahoře je běžný 3,5mm Jack konektor pro připojení sluchátek, vespod najdeme microUSB konektor pro připojení nabíječky či datového kabelu. Vedle něj je už jen malá dírka mikrofonu a spodní strana nabídne i v těle telefonu ukrytý stylus.

Na stylu poznáte pravou cenou přístroje nejvíce, je to nepříliš kvalitní plastový výlisek.

Oproti Note II není tento stylus teleskopický a cena přístroje je na něm zřejmě nejlépe odhalitelná. Jeho vytažení navíc oproti předloze nevyvolává žádnou akci telefonu. Zkrátka si zde jen tak trůní pro případ, že byste ho chtěli někdy využít. Svým usazením zasahuje až na zadní stranu telefonu, kde najdeme mřížku hlasitého reproduktoru, objektiv fotoaparátu s LED bleskem a logo výrobce.

V základu je bohaté příslušenství včetně ochranné fólie displeje. Sluchátka však rovnou vyhoďte.

V základním balení dostanete k telefonu přesné silikonové pouzdro, které sice telefon o pár milimetrů zvětší, ale zato skvěle ochrání jeho zadní část a boky. Rozměry přístroje přitom nejsou malé ani bez pouzdra, a z ruky by tak mohl občas vypadnout. Však posuďte sami: 156 × 83 × 11 mm. Takový kus železa pak i něco váží, jeho hmotnost je nemalých 212 gramů.

Displej a baterie: čistý Jelly Bean a slušná výdrž

Přední straně logicky dominuje rozměrný displej. Ten má velkorysou úhlopříčku 5,7 palce a rozlišení 1 280 × 720 obrazových bodů. To sice není mnoho, ale stěžovat si bude málokdo. Využívá technologie IPS, podání barev je tak velmi dobré a jeho jas (který lze nechat korigovat díky čidlu nad displejem automaticky) zaručí při maximální hodnotě i uspokojivou čitelnost na přímém slunci.

Se senzorem světla nad displejem se pojí jeden z největších neduhů tohoto kousku

Se senzorem pro úpravu jasu se však objevuje i první a zásadní výtka. Pokud totiž nastavíte automatickou úpravu jasu, telefon se občas odmítá po stisku zapínacího tlačítka probudit. Displej sice na dotyky reaguje (poznáte podle vibrační odezvy), nicméně nic nezobrazuje. Pak vám nezbývá nic jiného než vynutit restart telefonu. Lék je snadný: pevný jas displeje.

Pravdou je, že tento obr není zrovna ideální pro ovládání jednou rukou. Ačkoli na vás díky téměř čistému Androidu 4.2.1 (Jelly Bean) nevymýšlí žádné záludnosti, jeho fyzické rozměry hrají proti každému, kdo nemá ruku dřevorubce. Palcem se po celé dotykové ploše pohybujete jen stěží, a pohazování telefonu ve dlani se tak asi vyhne málokdo. Jistotu držení zlepšuje zmíněný silikonový obal.

Průhledný silikonový obal telefonu sice pár milimetrů přidá, drží se s ním však jistěji.

Samotnou logiku ovládání přístroje vezmeme jen hopem, je to přece jen obecně známý operační systém. Tlačítko pod displejem slouží k návratu na domovskou obrazovku odkudkoli v menu. Při dlouhém stisku nabízí přehled naposledy spuštěných aplikací (multitasking), jejich ukončení lze vyvolat pouhým "zahozením" k pravému okraji displeje. Základní obrazovku i další plochy (až pět) lze přizpůsobit řadou widgetů od hodin přes e-mail až po přehled počasí.

GoClever Fone 570Q nabízí díky svým ne zrovna střídmým rozměrům i baterii o kapacitě solidních 3 200 mAh. Ta dokáže přístroj papírově udržet zhruba pět dní při životě v pohotovostním stavu (110 hodin) či šest hodin při hovoru. Fakticky přístroj v pohodě udrží den plného nasazení a ještě něco málo zbude. Střídmějším uživatelům telefon poslouží bez nutnosti připojení k síti celé dva dny i více.

Telefonování a zprávy: základ pro dvě SIM karty

Jedním z hlavních argumentů, proč telefon koupit, je podpora dvou karet SIM. Na obou jste přitom dostupní neustále, nebavíme se tedy o pouhém držátku na druhou SIM a jejím přesměrování na SIM první. V nastavení telefonu jsou pak široké možnosti, kdy a k čemu jakou kartu použít. Lze samozřejmě i zvolit možnost, kdy se telefon před každým hovorem či odeslanou SMS zeptá, ze které SIM má danou operaci aktuálně vykonat.

Jednotlivé karty v systému odlišuje malý barevný piktogram s názvem operátora a přiřazenou barvou levého horního růžku. Tu lze volit v nastavení práce s kartami SIM. Snadno si tak přiřadíte jako v našem případě k T-Mobilu barvu blízkou (oranžovou) a k O2 příslušnou (modrou). Na výběr je ze čtyř barev.

Oproti dvousimkovým modelům od Samsungu je práce s GoCleverem složitější. Před každou odeslanou SMS je potřeba (je-li tak nastaveno) ještě volit kartu, ze které má být odeslána. Samsung tento výběr vyřešil zdvojením tlačítka Odeslat v editoru, čímž šetří jeden krok. Přesto je volba intuitivní a snadná.

Nastavení, kdy jakou kartu použít, či zda se dotázat telefon nabízí v každé příslušné aplikaci i v horní nástrojové liště. V dialeru či SMS editoru tak lze snadno zvolit vámi preferovanou možnost bez nutnosti lézt do nastavení telefonu.

Počet kontaktů i uložených zpráv je samozřejmě závislý pouze na dostupné vnitřní paměti telefonu. Seznam jmen je v podstatě neomezený, samozřejmostí je možnost synchronizace s mnoha účty včetně Microsoft Exchange. Jeho nastavení si však vynutí nutnost zadávání hesla při odemknutí telefonu. Volně dostupné aplikace na Google Play na vypnutí této funkce na GoClever nefungují.

S čímkoli, co by vám na výchozích aplikacích nesedělo, pak lze učinit snadný krok: nahradit je jednou z mnoha z aplikačního obchodu. To je ostatně kouzlo Androidu, systém si doslova přizpůsobíte vlastním představám.

Funkce: chybět bude máloco

Co se týče výbavy telefonu, až na nepříliš využívané drobotiny typu NFC bude v tomto kousku scházet máloco. Pro datovou komunikaci je k dispozici podpora HSDPA+ (jen na jedné SIM) i wi-fi (b/g/n), samozřejmostí je Bluetooth pro připojení k PC, GPS navigace, či možnost tetheringu (sdílení datového připojení přes bezdrátové sítě). O všechny jmenované funkce se pak stará silný čtyřjádrový procesor Cortex A7 o frekvenci 1 200 MHz a 1 GB paměti RAM.

V benchmarku AnTuTu tato strojovna dosáhla během našich testů na hodnocení 13 241 bodů, což je podle srovnávací tabulky aplikace výkon srovnatelný s Nexusem 7 a dotahuje se například na HTC One X. Za šest tisíc solidní výsledek.

Za výsledky v testu výkonu se GoClever stydět nemusí, vyrovná se i o poznání dražší konkurenci.

Vnitřní paměť má udávanou velikost 4 GB, nicméně podstatnou část ukousne systém. Fakticky dostupná paměť je u našeho kousku zhruba 1 200 MB. Rozšířit ji lze kartami microSD až do velikosti 32 GB, což už je slušná porce paměti, která stačí i na sbírku filmů v HD kvalitě (telefon s nimi nemá zásadní potíž). Hudební přehrávač, videopřehrávač či FM rádio zmiňme jen pro formu, stejně jako tunu dalších multimediálních aplikací včetně her.

Telefon samozřejmě má i integrované fotoaparáty. Ten na čelní straně určený pro videohovory má rozlišení 0,3 megapixelu, zadní pak megapixelů pět. Nenechte se zmást některými údaji o rozlišení 12,6 Mpix, které ostatně uvádí i zmíněný AnTuTu benchmark. Telefon do tohoto rozlišení fotky dopočítává a výsledky stojí za starou belu.

Jinak tomu však je u základního rozlišení. Díky automatickému zaostřování a funkci HDR (High Dynamic Range) lze s telefonem doslova kouzlit, což dokládá i ukázková detailní fotografie šneka v Českém Krumlově.

S integrovaným fotoaparátem se dá doslova kouzlit, ostré fotografie však kvůli mizerné optice nečekejte.

Telefon samozřejmě nezklame ani pilně pracující lidi, protože z pohledu organizace času a PIM funkcí obecně nepostrádá nic. A kdyby přece, stále tu je aplikační obchod. Aplikace lze samozřejmě instalovat i na paměťovou kartu, takže možnosti rozšíření jsou téměř neomezené a z telefonu lze učinit doslova dokonalého pomocníka.

V základu GoClever dodává několik vlastních předinstalovaných aplikací i kancelářský balík Documents To Go. Většinu z nich však s klidem můžete odinstalovat, jejich přínos je nicotný. Přeneseně řečeno pak doporučujeme "odinstalovat" i v základu dodávaná sluchátka, jinam než do koše nepatří. Kvalita přednesu je doslova tragická a kdo to myslí s hudbou vážně, dá na naši radu.

Konkurence: kdo připlatí za stejné funkce?

GoClever Fone 570Q je zajímavou alternativou pro lidi, kteří přemýšlejí o tabletu a jednoduchém telefonu, či se jim zkrátka jen líbí obrovské phablety a nejsou ochotni do mobilu investovat sumy na úrovni 40palcových televizí. Je o píď větší než jeho vzor ze stáje Samsungu, nabízí prakticky stejné funkce obohacené o podporu dvou karet SIM, avšak za méně než poloviční cenu.

Bez chyb ovšem rozhodně není, alespoň tedy náš kousek. Kromě zmíněného problému se světelným čidlem občas zazlobí i dotyková plocha displeje (dělá si, co chce), nicméně uspání a následné probuzení telefonu na tento neduh platí stejně jako antibiotika na chřipku. A ta cena. Za tu mu to zkrátka odpustíte.

Právě kvůli lákavé cenovce však GoClever Fone 570Q hledá konkurenci jen těžko. Vzor a jeho následníky za ni nelze považovat, jelikož cenou jsou víc než dvojnásobně vzdálené. A phabletů za šest tisíc mnoho neseženete. Pokud však slevíte a vystačíte si i s menším displejem, lovit lze možná u Alcatelu a modelu OT-5035D. Ten je však výbavou o poznání pozadu, což vyvažuje ještě nižší cenou. Jistou alternativou může být i Prestigio MultiPhone 4500 DUO s poněkud slabší výbavou, ale s cenou do pěti tisíc korun.

Oba jmenované přístroje nabízí také podporu dvou SIM karet, což bude pro mnohé při zvažování nákupu GoCleveru zřejmě podstatná vlastnost. A že je to čínský "noname"? To byly Huawei a ZTE před časem také a kde jsou dnes.

HTC Desire V je první dvousimkový smartphone od HTC. Jeho rychlou odezvu zajistí procesor Qualcomm na frekvenci 1 GHz za asistence grafického akcelerátoru Adreno a 512 MB velké operační paměti. Vedle rychlých datových přenosů HSPA, které budou aktivní jen u primární SIM, Desire V disponuje i wi-fi a Bluetooth modulem. Cena: 8 000 Kč