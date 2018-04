Go, Twist a Oskarta. Které dát přednost ?

Ti kdo dnes přemýšlejí o koupi mobilního telefonu, často stojí před problémem, kterého operátora zvolit. Volba operátora bývá důležitější, než volba samotného telefonního přístroje, protože právě na něm záleží, jaké služby k mobilnímu telefonu nabídne.

Pokud voláte málo a chcete být spíše na příjmu, nebo chcete mít své finanční výdaje do provozu telefonu pod kontrolou, jednoznačně se vám vyplatí koupě některé z pre-paid karet, které rozhodně nejsou vhodné pro pracovní účely, ale jsou určeny spíše pro soukromé užívání jednotlivců. A právě v této rovině se bude pohybovat i obsah následujících řádků. Zaměříme-li se tedy na užívání předplacených karet, portfolio cílových skupin se nám zúží. Pokud totiž voláte často, jednoznačně se vám vyplatí pevný tarif některého z operátorů.

I v případě předplacených karet záleží na tom, který operátor nabízí nejlepší služby, jakým pokrytím disponuje, nebo jaké jsou sazby za hovorné do jednotlivých destinací.

Pre-paid sady

Podíváme-li se na všechny výdaje spojené s pořízením nového telefonu s kartou, zjistíme, že EuroTel nabízí nejlevnější sady (do 6 000Kč), Go Original a Go Quatro, zhruba o 500Kč levněji než Paegas Twist. Navíc obsahuje přednabitých 500Kč na SIM kartě, oproti Paegasu, který v předplacených sadách nabízí kartu s přednabitým kreditem 400Kč. Navíc, jako jakýsi bonus, při koupi Go sady dostanete kupón na 100Kč, které jsou připsány ke stávajícímu kreditu. Rozdíl v pořizovací ceně tak činí zhruba 700Kč v neprospěch Paegasu.

Služby

V případě, že využíváte služeb předplacených karet, je to téměř zanedbatelná nevýhoda, ale je třeba brát v úvahu služby, které nabízí EuroTel svým zákazníkům a přitahuje tak pozornost zákazníků potenciálních. Nově je uživatelům Go karet nabízena možnost přepínání mezi tarify Go Original a Go Quatro. Stačí zadat textovou zprávu s klíčovým slovem ( Tarif O, nebo Tarif Q), odeslat ji na 999111 a automaticky se stáváte uživateli tarifu, který se vám více hodí (první přepnutí zdarma, ostatní za 95Kč). Dobíjení u Go karet také zaznamenalo nové výhody. Dobitím přes Internet, nebo v bankomatu si můžete ke kreditu připočíst dvacet procent navíc, což je dobrá nabídka pro rychlejší uvedení této novinky do podvědomí zákazníků. Další službou, kterou nenajdeme u Twistu ani Oskara, je neustálé zobrazování kreditu na displeji přístroje. V tomto případě se nejedná o nepostradatelnou službu a rozhodně nebude hlavním kritériem pro volbu Go karty. Nicméně zatímco Paegas v konkurenčním boji nasazuje nižší ceny, EuroTel, jak již bylo zmíněno, disponuje především škálou služeb.

Pre-paid karty

Takto vypadá srovnání sad, které obsahují i mobilní přístroje, ale pokud jste vlastníkem telefonu v pořizovací ceně bezkonkurenčně zvítězí nejmladší z operátorů, provoujících mobilní sítě v České republice, Český mobil. Sadu s mobilním telefonem od Oskara na trhu nenajdete, ale samotná pre-paid karta, nabízená pod názvem Oskarta, je k mání za pouhých 400Kč což je také částka, kterou je přednabita, čímž jsou vlastně tyto karty rozdávány, nikoliv prodávány. Samotnou Twist kartu u Paegasu pořídíte za 1 399Kč (1 599Kč s podporou GSMbanking) a Go kartu od EuroTelu za 1 495Kč.

Kupóny

Dobíjecí kupóny na Go jsou k dostání v cenách 300Kč, 500Kč, 1 000Kč a 2 000Kč. Pokud dobíjte Twist máte na výběr z kupónů v hodnotě 400Kč, 800Kč nebo 2 000Kč a Oskartu můžete obohatit kupóny s 400Kč, 800Kč a 1 500Kč.

Další dů1ežitou informací pro budoucí i stávající uživatele předplacených karet, je doba platnosti dobíjecích kupónů. EuroTel po nabití Go karty, odpočítává 18 měsíců, do odpojení teleonního čísla, pokud ji zákazník znovu nedobije . Twist kartu můžete znovudobitím zachránit do 12 měsíců. Oskar zvolil složitější cestu a doba platnosti se pohybuje podle toho, jakým kupónem si kartu obohatíte. Nejlevnější kupón za 400Kč kartu oživí na šest měsíců, kupón za 800Kč na 9 měsíců a kupon za cenu nejvyšší, 1 500Kč, na 12 měsíců. Doba platnosti kupónů je velmi důležitým faktorem při koupi a v této oblasti jednonačně zvítězil EuroTel.

Jedním z nejdůležitějších kritérií pro výběr operátora jsou sazby za volání do jednotlivých sítí. Nezáleží jen na tom jaké ceny hovorného operátoři nabízejí, ale i na tom jaká čísla ve vašem seznamu figurují nejčastěji. A jaké sazby hovorného jsou pro vás nejvýhodnější najdete v následující tabulce.

Srovnání Twist, Go Original, Go Quatro, Oskarta



špička / mimo špičku / noční hodiny

Twist Go Original Go Quatro Oskarta EuroTel 5,80 5,50 6,90/2,90 6,30 Paegas 5/2,80 5,50 9,90/7,90 6,30 Oskar 6,80 15,50 9,90 3,15 Český Telecom 9,90/7,90/5 15,50 / 5,50 9,90/7,90 6,30 SMS 2,80 3,30 3,30 2,10

Paegas Twist

špička - 8:00h. - 15:30h.

mimo špičku - 15:30h. - 19:00h.

večerní hodiny - 19:00h. - 8:00h. + víkendy

EuroTel, GO Quatro

špička - 7:00h. - 16:00h.

mimo špičku - 16:00h. - 7:00h. + víkendy

EuroTel, GO Original

špička - 7:00h. - 19:00h.

mimo špičku - 19:00h. - 7:00h. + víkendy