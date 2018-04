Go relativizuje ceny a přináší soutěž

EuroTel přináší na duben novou nabídku zaměřenou na potenciální uživatele Go karet. Go sada s Alcatelem One Touch Easy bude nyní v prodeji za cenu 6995 Kč s DPH, což je snížení ceny o 2000 Kč oproti původní ceně. Toto snížení ceny je ovšem relativní, původní sada obsahovala kupon v hodnotě 1000 Kč, nová Go sada bude obsahovat kupon s hodnotou poloviční.

Sleva je ale i tak příjemná a je patrnou odvetou za RadioMobilí pokus o oživení Twistu nabídkou kuponu zdarma. EuroTel tuto slevu nazývá Sleva šampionů a reklamní kampaň na ni profiluje jako poděkování hokejistické reprezentaci z Nagana. Cena Go pro sady - tedy Nokia 3110 a Go karty, zůstává nezměněna.

Kromě toho EuroTel začíná se soutěží - pro čtyři zákazníky, kteří v prodejně EuroTel vyplní soutěžní kupon (nákup čehokoliv není podmínkou, hlavní je, že napíšete svoji adresu, na kterou se dají posílat propagační materiály!) bude připraven luxusní zájezd na mistrovství světa v ledním hokeji ve Švýcarsku. EuroTel je totiž sponzorem hokejového týmu a v dubnu konečně dostanou dresy hokejistů firemní loga.

Pokud si Go kartu koupíte, postupujete zároveň do slosování o Ford Ka - jeden z 23 vozů limitované hokejistické série. Pokud si myslíte, že šance je příliš nízká, možná by vás potěšilo být jedním ze dvanácti vylosovaných výherců zlatých telefonů Nokia 3110 (jsou fakt ze zlata a dá se z nich telefonovat!).

Poslední spíše zajímavost: podle oficiálních údajů volí Go kartu více než 20 procent nových zákazníků.