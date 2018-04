Go, Oskar a WAP - už je to skoro tady!

Jak jsme vás před delší dobou informovali, EuroTel připravuje možnost WAPovat z Go karet. Zatímco RadioMobil podobnou službu nabízí již delší dobu, z go karet to až doposud nebylo možné. Příchod WAPu na Go karty závisel především na dostupnosti low-end telefonů s WAPem a také na rozeběhnutí kampaně na MobilJuice.

Go WAP by zřejmě měl fungovat od příštího týdne a zajímavé budou ceny - s DPH vás WAPování ve špičce přijde na 3,30 Kč a mimo špičku a o víkendech na 1 Kč. Jistěže pouze v případě, když k WAPování používáte datové číslo a gateway EuroTelu, jinak byste museli platit klasický datový tarif.

Zajímavé budou také ceny Go sad s WAPem - momentálně přicházejí na trh sady se Siemensem C35 (7995 Kč) a Motorola T2288 za 6495 Kč. Později v létě by měly přibýt nové modely Alcatelu.

Nu, v krátkosti je to vše z Go kuchyně. Nyní bude zajímavé sledovat, jak se s mimošpičkovou sazbou (tedy po 16 hodině) vyrovná Twist s cenou 2,80 Kč za minutu a bude také zajímavé sledovat Oskara, s čím se vytasí.

Oskar je případ sám pro sebe - jeho UP.Link bránu zapracovával do sítě Siemens, brána je již funkční a podle interních informací má WAP na Oskarovi odstartovat každou chvíli. S jakým obsahem, zatím ale není známo - hovoří se pouze o tom, že přes WAP bude možno kontrolovat si provolané částky tak, jak jsme tomu zvyklí přes internet u Oskaret.