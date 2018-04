Go očekává SMS zprávy

RadioMobil přišel před nedávnem s nabídkou odesílání SMS zpráv pro předplacené karty Twist. Ačkoliv SMS zpráva z Twistu stojí téměř 3 Kč oproti 1 Kč z klasického tarifu, využívání SMS zpráv a služeb s nimi spojenými šlo velmi výrazně nahoru.

Ovšem EuroTel nechce nechat Go karty jen tak bez SMS zpráv. Jak potvrdil marketingový šéf EuroTelu Steve Langkamp, je spuštění služby odesílání SMS zpráv z Go karet otázkou několika málo týdnů. Aplikace je již připravena a v současné době probíhají závěrečné testy před tím, než bude možno službu dát v plen desetitisícům nedočkavých Go uživatelů.

EuroTel také podle všech dosavadních indikací bude chtít nabídnout služby navazující na SMS - tedy například velmi kvalitně zpracovaný InfoText s rozsáhlými informačními databázemi, nebo služby odesílání faxů a emailů z mobilního telefonu. Cena SMS zprávy z Go karty by se měla podle neoficiálních informací rovněž pohybovat okolo 3 Kč, tedy v podobné výši, jako u Twist karet.

Právě na předplacených kartách se výrazně zvyšuje podíl využívání SMS služeb - a tohoto trendu budou chtít oba operátoři využít. Není bez zajímavosti, že například jedna z největších evropských GSM sítí - italská TIM - má přes 70 procent uživatelů právě na předplacených SIM kartách. Dá se očekávat, že podobný trend bude i u nás a že operátoři budou povolni aplikovat pokročilé služby sítě i pro předplacené karty. Jedinou větší překážkou bude roaming - tam jsou technické problémy příliš veliké a služba roamingu není pro typické uživatele předplacených SIM karet tolik atraktivní.