Go kupóny v novém

Společnost EuroTel příští týden zahajuje distribuci nového Go kupónu v hodnotě 2000 Kč a tím ukončuje program zavedení nové generace Go kupónů. Nová sada Go kupónů má design podle nového loga Go, představeného loni na podzim, a navíc je vybavena novou generací ochranných prvků.

Nové Go kupóny jsou chráněny speciální stírací vrstvou a přetiskem. Navíc budou Go kupóny od poloviny února chráněny ještě potiskem, který zabraňuje jejich kopírování a umožňuje zákazníkům ověření jejich pravosti. "Stále zlepšujeme všechny naše produkty, stejně jako Go kupóny," uvádí v tiskové zprávě zástupce generálního ředitele EuroTelu, Alexander Winkler a dodává "Za svými produkty i službami si pevně stojíme".

Během posledních tří let EuroTel prodal přes tři milióny předplacených kupónů a zaznamenal méně než 200 případů reklamací kvůli padělání. Ovšem i číslo blížící se hranici 200 kusů je varovné. V ideálním případě by se neměl objevit padělek ani jeden.

Během ledna letošního roku bylo na tisících prodejních míst prodáno více než 350 000 Go kupónů a 10 z nich bylo reklamováno kvůli padělání. Nízký počet pokusů o padělání je údajně způsoben vysokou úrovní bezpečnostní technologie. "Je velmi malá pravděpodobnost, že zákazník bude mít problém s naším kupónem. V tomto případě ho však vyzýváme, aby navštívil prodejnu EuroTelu, nebo oddělení péče o zákazníky, abychom mohli tento případ vyšetřit a aby dostal zpět svůj kredit," doporučuje Alexander Winkler.