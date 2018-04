Go karty: problémy s penězi

Když přišly před již téměř dvěmi lety společnosti EuroTel a RadioMobil se systémy pro předplacené karty, EuroTel nasadil technologicky pokrokovější systém švýcarského SwissComu, zatímco RadioMobil použil skutečností Telecom Italia Mobile vycházejících z primitivnějšího řešení nevyužívajícího nových služeb sítě. Ačkoliv řešení RadioMobilu není tak technicky elegantní (což zákazník vnímá jen velmi zřídka), má jednu nepoměrnou výhodu pro společnost: je přehledněji zabezpečitelné proti nejrozšířenějším způsobům zneužití předplacených karet.

Zneužívání předplacených karet je staré jako lidstvo samo - tedy promiňte, jako samy předplacené karty. Již jsme vás informovali o problémech, které Go kartám způsobovaly starší telefony Ericsson a nyní vás namátkově seznámíme s dalším problémem zvaným hotSIMswap - tento trik vydatně zmátne zúčtovací systém Go. Pokud se těšíte na nekonečné laciné telefonování, máme pro vás špatnou zprávu. EuroTel vlastní systém pro vyhledávání podezřelostí v Go a tak se velmi snadno může stát, že po sérii podezřele laciných telefonátů najednou zjistíte, že vaše SIM karta není aktivní. Proto považujte použití tohoto návodu za činnost uskutečněnou výhradně na vaši zodpovědnost, další informace a pomoc se neposkytují.

Potřebujete k tomu upravený telefon, který umožní výměnu SIM karty za chodu a jinou SIM kartu např. Paegas (ne GO). Postup je následující. Do telefonu vložíme GO kartu, zadáme PIN a počkáme, až se telefon přihlásí k síti a až si načte všechny údaje z karty (asi 30 sec). Poté pokud možno v co nejkratším čase vyměníme SIM kartu za jinou bez vypnutí telefonu. I když je na kartě nastaven PIN, telefon ho nevyžaduje. Měla by fungovat jakákoli karta, která má PIN2 např. Eurotel, Paegas, D1, A max, ale NE GO!!! ....

Nyní můžeme vytočit číslo a mluvit. Pozor, nesmíte se podívat do telefonního seznamu na SIM kartě, protože dojde ke kolizi dat, telefon napíše CARD ERROR a vše musíte zopakovat. Impulsy se "zapisují" díky AoC na druhou kartu a tím pádem si síť myslí, že vše funguje OK. Na kartě se pod PIN2 zapíše počet jednotek, počet Kč bez ohledu nato, co jste tam měli dříve nastaveno.

Jak jsem již výše napsal, nesmíte se podívat do tel. seznamu, ale také nesmíte nic přenastavovat na kartě, také by došlo ke kolizi dat a následné CARD ERROR hlášce. Aby toho nebylo málo, telefon se nesmí dostat mimo signál Eurotelu, protože pak už znovu síť nenajde, protože už nemá potřebné údaje ze SIM karty.

Ještě k úpravě telefonu. U k testům použitého telefonu Siemens S4 stačilo proklemovat kontakt, který hlídá přítomnost šuplíčku se SIM kartou v telefonu. U jiných telefonů musíte improvizovat - báječné jsou Motoroly na velkou SIM kartu, někde musíte přemostit napájecí kontakty telefonu a baterie...

Nejde o jediné problémy zaznamenané u předplacených karet - zato jde o jeden z nejviditelnějších problémů, které systémy GSM Phase II postihují.