Go karty lze dobíjet po internetu

Novou službu zprovoznil EuroTel pro klienty předplacné služby Go. Nyní lze Go karty dobíjet nejenom přes Golinku, ale i po internetu . Stačí vstoupit na Go stránky EuroTelu, vybrat si z menu Nabíjení Go a nabíjet po internetu.

Vcelku hezká a maličká aplikace po vás bude požadovat telefonní číslo a číslo kuponu, po odeslání naopak vypíše číslo dotazu pro případ, že by se stala nějaká nepředloženost a karta se nenabila. Průběh nabíjení totiž můžete ověřit rovněž na internetu v případě, že znáte ono číslo dotazu.

Nepřikládejte ale této aplikaci příliš velkou váhu - jestli vám něco ušetří, tak je to vytočení telefonního čísla na dobíjecí linku a to popravdě není zase tak moc práce. Ten největší kus práce, který by operátor měl v integraci dobíjení přes internet ukázat, je elektronické zaplacení kuponu buďto přes bankovní účet (homebanking funguje!), případně platební kartou. Ani jedno se nekoná a to ani formou Expandia Banky, jejíž platební rozhraní je natolik jednoduché, že implementace by opravdu neměla představovat problém.

Za samotné dobíjení si EuroTel potlesk nezaslouží - tleskat budeme tomu, kdo první nabídne dobíjení předplacených karet zároveň s elektronickou platbou - tedy vše sakum-pikum po internetu, aniž byste se zdvihl z kanceláře. Tak složitá aplikace to být nemůže aby ji operátor nemohl nabídnout a jen tak mimochodem ušetřit za distribuci a výrobu kuponů.

Konkrétně v Twist shopu RadioMobilu by možnost koupení si kuponu byla přirozenou alternativou. Nu, třeba se pochlapí třetí do party...