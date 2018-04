Go je většinou výhodnější než tarify EuroTelu

Všichni naši operátoři v současnosti aktivují mnohem více předplacených karet, než tarifních programů. I střízlivé odhady hovoří až o 70 % podílu předplacených karet u nových aktivací. Zdá se, že to je způsobeno cenovou výhodností předplacených karet oproti tarifním programům. Srovnali jsme tedy konkrétní ceny u EuroTelu.

Jestliže přemýšlíte nad vhodným tarifem či předplacenou kartou, zřejmě ve vás hlodá červík pochybností nad tím, jestli nebude přece jen lepší se rozhodnout pro tarifní program. Marketingové oddělení libovolného operátora vás jistě zásobí dostatkem argumentů pro toto rozhodnutí - jak byste mohli odolat minutám zdarma, nízkým minutovým poplatkům, velkému množství dalších služeb atd.

Minuty zdarma, neboli tzv. volné minuty, jsou jistě krásná věc, která ovšem ztratí dost ze svého lesku když se podíváte na to, kolik vás taková minuta "zdarma" vůbec stojí. Proto jsme vydělili měsíční poplatek počtem minut zdarma, které vám k tarifu operátor (nyní konkrétně EuroTel) nabízí a výsledek najdete v tabulce:

Jméno tarifu Měsíční poplatek Počet volných minut Cena volné minuty Cena minuty při inkasu Relax Plus 236,25 Kč 10 (20) 23,60 Kč 11,80 Kč Relax 267,75 Kč 0 není není Start 341,25 Kč 0 není není Optimum 582,75 Kč 60 (70) 9,70 Kč 8,30 Kč Global 866,25 Kč 60 14,40 Kč 13,40 Kč Business 2126,30 Kč 300 7,10 Kč 6,90 Kč

Tento pohled už tak růžový není - jedna volná minuta vyjde např. u nového tarifu Relax Plus na rovných 23,60 Kč a rázem máte pocit, že svému operátoru dáte svoje osobní údaje, zdroj pravidelného příjmu a za to vše mu ještě řádně zaplatíte. Už slyším první námitky - za tento měsíční poplatek získáte spoustu služeb navíc a nižší minutové poplatky. Takže se na ně podívejme. Pro ilustraci srovnáme jen oba nové tarify EuroTelu a jeho dva tarify pro předplacené karty.

Tentokrát jsme spočítali, kolik minut navíc oproti volným minutám můžete provolat s předplacenou kartou za cenu měsíčního paušálního poplatku - při volání do konkrétní sítě v konkrétním čase. Výpočet je jednoduchý - měsíční paušál tarifu děleno minutovou cenou pro volání z předplacené karty; od výsledku odečtete počet volných minut. Pokud je výsledek kladný, je výhodnější pro volání ve zvoleném čase a do zvolené sítě předplacená karta, v opačném případě tarifní program.

EuroTel Relax Plus

volaná síť Počet minut navíc Od kolika minut se vyplatí tarif ve srovnání s Original Go Quatro Go Original Go Quatro Go EuroTel - špička 33 24 405 100 EuroTel - mimo špičku 33 71 79 3199 Paegas - špička 33 14 nikdy nikdy Paegas - mimo špičku 33 20 nikdy 173 Oskar - špička 5 14 36 nikdy Oskar - mimo špičku 5 14 10 57 Český Telecom - špička 5 14 36 nikdy Český Telecom - mimo špičku 33 20 nikdy 109 SMS 62 62 265 265

EuroTel Relax Plus (placený inkasem)

volaná síť Počet minut navíc Od kolika minut se vyplatí tarif ve srovnání s Original Go Quatro Go Original Go Quatro Go EuroTel - špička 23 14 295 73 EuroTel - mimo špičku 23 61 68 2763 Paegas - špička 23 4 nikdy nikdy Paegas - mimo špičku 23 10 nikdy 101 Oskar - špička -5 4 10 nikdy Oskar - mimo špičku -5 4 10 33 Český Telecom - špička -5 4 10 nikdy Český Telecom - mimo špičku 23 10 nikdy 69 SMS 52 52 233 233

Výsledek pro tento tarif (placený normálně i inkasem) je rozhodně zajímavý - jestliže chcete volat především do vlastní sítě, tedy do sítě EuroTel, pořiďte si kartu Go a zvolte podle času volání jeden ze dvou jejích tarifů. Relax Plus se vyplatí pro volání do vlastní sítě až při zaplacení velkých částek a pokud jde o volání do jiných mobilních sítí či na pevné linky, tam se mnohdy tento tarif oproti předplaceným kartám nevyplatí nikdy! Výsledek je jednoznačný - pokud víte, že budete volat poměrně málo (řekněme že měřítko může být jeden třistakorunový kupón měsíčně) a budete volat především do sítě EuroTelu, potom si jednoznačně pořiďte předplacenou kartu EuroTel Go. A i když přistoupíme na argumentaci EuroTelu, že tento tarif je určen pro lidi s voláním okolo 70 minut měsíčně, pohled do tabulky snadno přesvědčí, že s výjimkou volání do sítě Oskar (kde je opět lepší Oskarta) je stále lepší karta Go.

Pro ty, co měsíčně provolají 60 - 150 minut, nabízí EuroTel tarif Optimum. Opět jsme srovnali tyto údaje s kartami Go a výsledné tabulky zastance tarifních programů asi opět nepotěší.

EuroTel Optimum

volaná síť Počet minut navíc Od kolika minut se vyplatí tarif ve srovnání s Original Go Quatro Go Original Go Quatro Go EuroTel - špička 46 24 nikdy 198 EuroTel - mimo špičku 46 141 168 nikdy Paegas - špička 46 -1 nikdy 60 Paegas - mimo špičku 46 14 610 99 Oskar - špička -22 -1 60 60 Oskar - mimo špičku -22 -1 60 60 Český Telecom - špička -22 -1 60 60 Český Telecom - mimo špičku 46 14 240 89 SMS 157 157 666 666

EuroTel Optimum (placený inkasem)

volaná síť Počet minut navíc Od kolika minut se vyplatí tarif ve srovnání s Original Go Quatro Go Original Go Quatro Go EuroTel - špička 36 14 nikdy 152 EuroTel - mimo špičku 36 131 155 nikdy Paegas - špička 36 -11 nikdy 60 Paegas - mimo špičku 36 4 500 81 Oskar - špička -32 -11 60 60 Oskar - mimo špičku -32 -11 60 60 Český Telecom - špička -32 -11 60 60 Český Telecom - mimo špičku 36 4 211 78 SMS 147 147 635 635

Tarif EuroTel Optimum se sice jednoznačně vyplatí u volání do sítě Oskar či na pevné linky (tedy, pokud do každé z těchto sítí voláte více než 60 minut měsíčně, do té doby je výhodnější karta Go), nicméně pro volání do vlastní sítě se až do oněch zmiňovaných přibližně 160 minut měsíčně stále vyplatí karty Go. A to pomíjíme fakt, že jde pouze o volání do sítě EuroTelu. Nemluvě o tom, že pro volání jen do sítě EuroTel ve špičce či mimo špičku se vždy vyplatí karta Go se správně zvoleným tarifem.

Výsledky srovnání předplacených karet a dvou nových tarifních programů pro tarifní programy vyznívají dost nepříznivě - až do poměrně vysokých provolaných částek, kterých uživatelé volající především soukromě zpravidla nedosahují (a těch je u nás většina), se mnohem více vyplatí karty Go a jsou i volané sítě v konkrétních časech, kdy se tarifní program nevyplatí nikdy.

Srovnávali jsme pouze dva nové tarify EuroTelu, protože ty ostatní jsou i ještě nevýhodnější než ty tyto dva. EuroTel Start, Global a Relax vedle nich vypadají jako pohled do historie cen v začátcích mobilní komunikace u nás. A co Business? Srovnání s předplacenou kartou nešlo odolat:

EuroTel Business + Týden (placený inkasem), včetně SMS

volaná síť Počet minut navíc Od kolika minut se vyplatí tarif ve srovnání s Original Go Quatro Go Original Go Quatro Go EuroTel - špička 100 19 499 331 EuroTel - mimo špičku 100 458 499 8117 Paegas - špička 100 -78 723 300 Paegas - mimo špičku 100 -22 723 300 Oskar - špička -158 -78 300 300 Oskar - mimo špičku -158 -78 300 300 Český Telecom - špička -158 -78 300 300 Český Telecom - mimo špičku 100 -22 723 300 SMS 651 651 1807 1807

Nevím jak na vás, ale na mě působí zjištění, že pro volání do sítě EuroTel mimo špičku se vyplatí EuroTel Business včetně doplňkového programu Týden a placený inkasním způsobem oproti kartě Go s tarifem Quatro až při měsíční platbě 23 500 Kč poněkud rozpačitě. Stejně tak pro volání do sítě Paegas ve špičce se tarif EuroTel Business vyplatí až při 723 minutách měsíčně (provolaných jen do této sítě) a nezachrání to ani ještě relativně přijatelných 499 minut ve špičce do sítě EuroTel (oproti Original Go) nebo výhodnější volání do sítě Oskar od 300 minut měsíčně.

Předplacené karty jsou výhodnější

Řekněme si to upřímně - příliš důvodů pro pořízení tarifního programu neexistuje. Rozhodně to není cena, protože na tomto poli porážejí alespoň u EuroTelu předplacené karty vlastní tarifní programy relativně s přehledem. Možná je to plnohodnotný roaming a zcela jistě budou firmy slyšet na kontrolu nákladů - účet platí až po provolání, ne před, jako je tomu u předplacených karet, a mají také možnost získat podrobný rozpis hovorů a tak kontrolovat, kam zaměstnanci se služebními mobily volají. A samozřejmě existují i další faktory, jako je např. snadnější komunikace s operátorem, dřívější nabídka nových služeb zákazníkům s tarifními programy apod.

Takže váháte-li nad pořízením předplacené karty pro soukromé telefonní číslo (a pro operátora už jste se rozhodli), podívejte se na naše tabulky a zvažte, jestli provoláte ta kvanta minut do jednotlivých sítí na to, aby se vám vyplatily tarifní programy.

Zákazníci jiných operátorů- majitelé jejich tarifních programů- se nemusí bát. S výhodností jejich volby, je seznámíme zítra a pozítří.

Všechny ceny v tomto článku jsou uvedeny s DPH 5 %