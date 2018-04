Go je od soboty levnější

Eurotel od soboty zlevní některá volání z předplacených karet PRAHA 8. března (ČTK) - Mobilní operátor Eurotel od soboty sníží některé ceny volání u předplacených programů Quatro a Original Go. Zatímco u Quatro Go jde o snížení ceny volání do sítě Telecomu, u Original Go přestane existovat rozdíl při volání v době silného a slabého provozu, sdělil ČTK mluvčí Jan Kučmáš.

Cena volání do sítě Českého Telecomu u Quatro Go poklesne ze 7,90 Kč za minutu mimo špičku na 2,70 Kč. Volání do sítí konkurenčního RadioMobilu a Českého Mobilu přitom bude mimo špičku stále za 7,90 Kč. Firma rovněž u programu Original Go zruší špičku a bude po celý den účtovat 4,40 Kč za minutu po první minutě hovoru, která je za 6,60 Kč. Dosud zákazníci při volání do ostatních mobilních sítí platili 6,50 Kč za minutu a při volání do sítě Telecomu ve špičce dokonce 15,50 Kč.

"Naše tarify jsou jasně vyprofilované pro různé potřeby zákazníků. Stávající tarif Fun Go je výhodný hlavně pro milovníky SMS zpráv, Quatro Go pro odpolední a víkendové volání a nový Original Go se stává tarifem vhodným pro delší hovory," vysvětlila výkonná ředitelka marketingu Glenice Maclellan.

Konkurenční RadioMobil si u předplacených sad Twist účtuje za volání v rámci sítě ve standardním programu pět korun ve špičce a 2,80 Kč večer od 19:00. Volání do sítě Telecomu večer vyjde na pět korun a do sítí ostatních operátorů na 6,80 Kč. U programu Twist SMS platí pro všechna volání jednotná cena 6,60 Kč. V síti Českého Mobilu Oskar zaplatí klient za minutu volání z předplacené Oskarty 3,15 Kč v rámci sítě a 6,30 Kč za minutu při volání do sítí ostatních operátorů.