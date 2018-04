Go je dražší i levnější

Od 17.dubna dochází také k zlevnění i zdražení u tarifu Original Go. Od tohoto dne Go zákazníci za volání do sítě Paegas a Oskar zaplatí částku 6,50 Kč za minutu hovoru a to ve špičce i v době mimo špičku. Tento tarif je nejvýhodnějším cenovým programem pro volání do jiných mobilních sítí, které nabízí Go.