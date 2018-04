Go Felicia - T!P jako předplacená karta

Společnost EuroTel Praha na dnešní tiskové konferenci oznámila navázání spolupráce s českým automobilovým gigantem Škodou Mladá Boleslav. Ta se bude týkat speciální nabídky vozů z modelové řady mladoboleslavské škodovky ve spojení s mobilními telefony EuroTel. Obě firmy tak soudí, že dále zatraktivní a nabídnou přidanou hodnotu ke svým výrobkům.

EuroTel připravil pro celý projekt nabídku nazvanou Go Felicia, tedy speciální variantu mobilních telefonů v analogové síti NMT. Tyto telefony budou aktivovány na podobném principu, jako Go karty v síti GSM Global - samozřejmě pro provoz mobilního telefonu nebudete potřebovat žádnou SIM kartu, vystačíte si s telefonem, v němž je telefonní číslo zabudované. Nicméně princip bude stejný, jako u klasických Go karet, klient nebude platit žádné předplatné, nebude uzavírat žádné smlouvy a žádné závazky. Go Felicia nabídka je platná pro vozy Felicia i Felicia Combi LX i GLX, Vanplus a Pickup.

Úhrady protelefonované částky budou probíhat kreditním systémem - jako u Go karet. Lze použít stejný předplacený kupon s platností 18 měsíců, jako pro Go karty používané v síti GSM, stejný je i systém nabíjení karty. Velká část zákazníků by si ani nemusela všimnout, že Felicia Go nepoužívá síť GSM, ale NMT - samozřejmě s výjimkou absence SMS služeb.

EuroTel tak činí další pokus, jak oživit svojí stárnoucí, leč již zaplacenou síť NMT. Jelikož ceny za používání Felicia Go jsou nasazeny na velmi příjemné úrovni a navíc celá sada je vlastně v ceně vozu a měsíční poplatky neexistují. Pravda - NMT je něco trochu jiného, než GSM, ale při ořezaných funkcích Go si toho příliš klienti nepovšimnou, snad s výjimkou SMS služeb.

Prodej Felicia Go může představovat velmi zajímavou část odbytu - vozů Škoda se prodá mnoho a speciální série Škoda Go T!P může mnohé lákat. Ono takové NMTéčko do auta je poměrně sympatická záležitost a EuroTel má kapacity volné. Chytrý nápad, jak je zužitkovat a navíc skvělá myšlenka, jak vygenerovat tisíce duší po čičikovsku. Ve statistikách se to nepozná, NMT telefony stejně leží ve skladech a každá provolaná minuta v T!Pu je dobrá.

Poplatky za provoz Go Felicia (ceny s DPH):

Volání na EuroTel - vždy 3,30 Kč

Volání na pevnou síť - 7,70 Kč ve špičce a 5,50 Kč mimo špičku

Volání na Paegas - vždy 7,70 Kč

Volání na záznamník - 1,50 Kč.

Možnost volat do zahraničí a využívat všechny telefonní služby EuroTelu v rámci České republiky.