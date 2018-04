Předplacenou kartu Go Felicia představil EuroTel již před delší dobou – tehdy ovšem, jak název napovídá, byla tato předplacená sada určená pouze pro prodej s vozy Škoda Felicia v rámci zvláštní prodejní akce. Tehdy se ovšem tvrdilo, že Go Felicia nebude dostupná samostatně.

Časy se mění: s nástupem telefonu Nokia 650 do sítě NMT T!P a s opadáním zájmu o produkty ze zastaralé analogové sítě NMT se dostal do běžného prodeje i Go Felicia, tedy sada telefonu, ovšem bez vozu Škoda Felicia.

Od 1. srpna do 30. září 1999 tedy budou v rámci testovacího prodeje u vybraných 30 nejlepších prodejců mobilních telefonů sítě T!P a na značkových prodejnách společnosti EuroTel nabízeny sady GO Felicia za cenu 5.995,-Kč.

Sada Go Felicia oproti všem ostatním Go kartám, jak již bylo řečeno, operuje v síti NMT. Z toho vyplývá, že některé standardní služby Go karet u této karty nejsou možné – jde především o SMS zprávy.

Sady GO Felicia jinak pracují na stejném principu jako ostatní Go sady. Jedná se tedy o předem naprogramovaný mobilní telefon s číslem, který si zákazník aktivuje sám po nabití GO kupónem. Po provolání kreditu se GO Felicia znovu jednoduše nabije prostřednictvím GO kupónu přímo z mobilního telefonu. U těchto Go Felicia sad ale nejsou používany SIM karty a číslo telefonu tedy nelze změnit.

Nyní jaké jsou tarify – pro porovnání je uvádíme s tarify konkurenčního Twistu.

GO Felicia (hovory v ČR , Kč/minutu)

ve špičce Twist ve špičce Mimo špičku Twist mimo špičku EuroTel 3,30 5,50 3,30 5,50 SPT Telecom 7,70 15 5,50 5 Paegas 7,70 5 7,70 3

Jak vidíte, v určitých případech je použití předplacené sady Go Felicia výhodnější – především volání do EuroTelu a SPT Telecom, pokud ale používáte volání do sítě Paegas, Twist samozřejmě poslouží lépe – je tedy na vás a na profilu vašich volání, co si zvolíte.

Sada GO Felicia obsahuje:

Mobilní telefon Nokia 540b

Výkonnou baterii Li-Ion 1500 mAh

Nabíjčku

Přenosnou sadu Hands-Free

GO kupón v hodnot 500,- K

Test telefonu Nokia 540b z Go Felicia sady najdete zde.

Koupit či nekoupit? Síť NMT T!P nemá již žádnou velkou budoucnost před sebou – pokrytí signálem se zhoršilo a EuroTel do něj investuje jen velmi málo. Také na nějaké nadstandardní služby tu není ani pomyšlení a v neposlední řadě se vám bude Go Felicia sady obtížně zbavovat, protože bazarový prodej NMT telefonů není tak obvyklý a oblíbený, jako u GSM telefonů.