Go dostane SMS do konce února

Do konce února hodlá podle neoficiálních informací zprovoznit společnost EuroTel možnost zasílání SMS zpráv z předplacených karet Go. Zatím se očekává, že cena bude stejná, jako v případě konkurenta - tedy 3 Kč za jednu SMS zprávu.

Pro Go karty by postupně měly fungovat všechny služby spojené se zasíláním SMS zpráv, nicméně stejně jako v případě RadioMobilu nebudou služby jako InfoText fungovat ihned od začátku a to kvůli problémům s rozdílnou tarifikací. U EuroTelu se pro Go karty totiž avizace AoC pro účtování poplatků přenáší v reálném čase, zatímco Twist karta v síti Paegas dostává zpčtovací informace se zpožděním v řádu desítek minut.

RadioMobil svůj zatím měsíční náskok vydatně zužitkovává - masivní reklamní kampaň upozorňuje na to, že Twist karty jsou zatím jediné předplacené karty na našem trhu, nabízející odesílání SMS zpráv. Vzhledem k výrazně rostoucí oblibě SMS zpráv zejména mezi mládeží, je nasnadě, že jejich absence představuje pro Go karty výrazný handicap. Ten by ovšem měl být brzy minulostí - na tikové konferenci počátkem února EuroTel sliboval, že do uvedení SMS zpráv pro Go karty zbývá jen pár týdnů a zdá se, že tento limit se právě chýlí ke konci.

Na zavedení odesílání SMS zpráv se váže také velké množství nadstandardních služeb - v případě Twistů jde o služby Paegas Info a SIM toolkit, tedy aplikace vystavěné nad SMS službami. Nicméně v případě SIM Toolkitu je zatím hlavním problémem skutečnost, že SIM karty Twistu SIM Toolkit nepodporují a vzhledem k dosud omezené nabídce aplikací by jeho podpora měla smysl pro poměrně omezený počet uživatelů.