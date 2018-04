Go dobíjejte z bankomatu, internetu a po 300 Kč

EuroTel přišel se začátkem června s několika zajímavými novinkami dotýkajícími se oblíbené Go služby. Zatímco málo inovativní službu Juice jsme příliš chválou neoblažili, nyní tomu bude jinak - tyto Go novinky patří do stáje málo marketingově viditelných, ale velmi praktických služeb.

Začneme tím nejjednodušším. EuroTel začíná nabízet kupony i v hodnotě 300 Kč, takže pokud neradi příliš utrácíte najednou, můžete zvolnit nárazové investice do kuponu. Kromě kuponu 300 Kč nabízí EuroTel také kupony 500, 1000 a 2000 Kč - ovšem při nákupu dražších kuponů neušetříte, zatímco RadioMobil a Oskar slevy na dražší kupony nabízejí.

Další novinkou je rozšíření distribuční sítě - nově můžete kupony zakupovat i po internetu a dokonce prostřednictvím bankomatů. Popíšeme podrobněji:

Pro nákup kreditu po internetu potřebujete účet v Expandia Bance a na speciální stránce si zakoupíte kupon. EuroTel naštěstí pochopil výhody digitální distribuce a tak vám kupon nedorazí poštou, ale vypíše se vám jeho čtrnáctimístné číslo. Potom můžete ihned přes internet dobít. Jak prosté a užitečné - RadioMobile, inovátore, kde jsi?

Po 15. červnu by mohli Go kupony po internetu online kupovat i majitelé CCS karet - to zatím ale ještě neběží.

Druhou distribuční finesou, nebojím se říci lahůdkou, je možnost doplnit kredit přímo přes bankomaty sítě Euronet. Na nich můžete z běžných platebních karet zvolit "nákup GSM kreditu" a dostanete kus papíru s dobíjecím kódem a daňovým dokladem. Toto využití bankomatů se přímo nabízí a od EuroTelu je chytré, že s tím přišel. Škoda jen, že jde údajně jen o 53 bankomatů po ČR - netušíte někdo, kde jsou? Napište nám o nich do diskusního fóra...

Nu, to je zatím vše podstatné: ačkoliv jsou to zdánlivě maličkosti, mnohým z nás zjednoduší utrácení peněz za Go kupony. A to je asi to, oč tu běží oběma stranám.