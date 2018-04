Go a Twist sady v novém

Ačkoliv RadioMobil včera pořádal tiskovou konferenci, z tiskových materiálů se nějak vytratily zajímavé novinky v Twist sadách. EuroTel žádnou tiskovou konferenci neměl. Takže bychom zde rádi sesumírovali informace o nových Go a Twist sadách, jako vždy bez záruky.

Takže nejdříve EuroTel - ten nyní nabídne Ericsson GF768, tedy již trochu starší a výběhový typ mobilního telefonu. Cena se očekává okolo osmi tisícovek, EuroTel tento telefon pozicuje mezi lepší sortu, což už není tak docela pravda, na druhou stranu srovnání s mírně cenově odlišným Philips Savvy tento Ericsson snese bez potíží - hlavně v případě, když upřednostníte technologické provedení před posíláním Go Smajlíků.

RadioMobil se také rozhodl vsadit na novinky v Twist sadách - jenže v případě RadioMobilu půjde o skutečné novinky a nikoliv o výprodej dvě generace starých telefonů. Znamená to, že RadioMobil do nabídky Twist sad zahrne zcela nové telefony.

Především půjde o Bosch 509 v ceně šesti tisíc Kč. Bosch 509 představuje nástupce Dancallovské a Bosch low-end linie, telefon je ale na úrovni doby, podporuje SIM toolkit. Telefon sice nemá datové přenosy, ale to je vám v Twistu beztak jedno, vahou 150 gramů představuje solidní průměr moderních low-endů a abych nepošťouchl, je na tom téměř stejně, jako Ericsson T18 situovaný o třídu více (také je to jedna z mých mála výhrad na T18, abych byl spravedlivý). O Bosch 509 jsme blíže psali z CeBITu, takže kdo máte zájem o podrobnosti a další obrázky, přečtěte si tuto reportáž o novinkách Bosch a budete v obraze. RadioMobil bude zatím mít oranžovočerné a modrozelené barvy, transparentní s blikacími diodkami přijdou na trh za chvíli.

Další příjemnou novinkou je Sagem RC825 - o jeho mladším bratříčkovi RC820 jsme již podrobně psali, RC825 je rozšířena především o datové přenosy, ale jen s PCMCIA kartou - pro Twist je to nepodstatné. Dále samozřejmě jako ostatní předchůdci již standardně podporuje vibrační zvonění. Dalších výraznějších rozdílů jsem si nepovšiml. Výhody: SIM toolkit a hlavně hlasité hands-free, kdy se telefon umí přepnout na hlasitý hovor a vysokou citlivost mikrofonu. Telefon není dualbandová, ovládání dle mého soukromého názoru není tak přehledné, jako u Bosche, ale v parametrech a vzhledu je tento telefon velmi přesvědčivý. Navíc Sagem má továrnu v Kladně a je jisté, že do českého trhu se hodlá více a více opírat. A to poslední důležité - cena nerovných sedm a půl tisíce Kč. Novinky u firmy Sagem najdete zde. Podrobnosti o Sagem RC820 jsou zde a na test RC825 i Bosch 509 se chystáme.

Když už jsme u těch novinek, ve zkratce připomenu pád Siemens S10 na 99 Kč bez DPH (u Go a Twist je to s DPH). Další drobné změny v nabídce regulerních telefonů přineseme příští týden, nejde o převratné změny.

Jenom přípodotek k výhledu: novinky pomalu přicházejí na trh, co ale bude asi vítr na mobilním trhu, je Nokia 3210. Ta bude brzy... kdy? Prozradíme v pondělí. A Nokia 3210 má zřejmě veliké šance důstojně zaujmout pozici na trhu...