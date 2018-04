Go a Twist na dlouhé trati

Ve středu ráno potvrdil RadioMobil oficiální dohady týkající se změny platnosti dobití Twist karet. Nově dobitou Twist kartu můžete od 1. dubna 1999 používat po dobu 12 měsíců, pokud tedy telefon potřebujete jen na příchozí hovory, bude vás roční používání mobilu stát pouhých 400 Kč (+ aktivace a telefon).

Odpoledne o sobě nechala slyšet společnost EuroTel - Go karty zavedly dobu platnosti nabití rovnou na 18 měsíců. Těch 18 měsíců tak můžete používat telefon vybavený Go kartou za částku rovnou 500 Kč - tedy nejlevnější kupón pro Go.

Vcelku tak vychází, že za den používání Twist karty zaplatíte 1,10 Kč, zatímco za Go kartu pak cca. 0,9 Kč. Mohu vás uklidnit - většinou se vám stejně podaří patřičnou částku protelefonovat podstatně dříve, takže vás výpočty doby použitelnosti karty nemusejí zajímat.

Z toho důvodu budou nynější změny periody představovat atrakci pro opravdu málo telefonující jedince a pro některé zahraniční návštěvníky, kteří nechtějí holdovat roamingu. Ovšem vzhledem k tomu, že celosvětově roste význam předplacených SIM karet a v některých sítích představují předplacené SIM karty nadpoloviční většinu účastníků, má každé rozšíření stávajících podmínek reálnou šanci obrazit se v nárůstu počtu klientů.

A to se již v obou společnostech začíná hovořit o tom, že by nebyl špatný roaming na předplacených kartách. Kdo ho nabídne dříve? Uvidíme...