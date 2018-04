Go a Twist jsou opět lacinější!

Je to pár dní, kdy se mezi sebou rafly předplacené karty Go a Twist, která z nich že je levnější. Po snižování cen hovorného přichází také snižování cen "aktivací" - tedy nákladů nutných na zakoupení holé předplacené SIM karty.

Před pár dny EuroTel změnil cenu Go karty z původních téměř tří tisícovek na necelé dvě tisícovky, tedy na 1995 Kč; 500 Kč je přednabito a 500 Kč kupon je přibalen, takže samotná "aktivace" vyjde na 995 Kč.

RadioMobil reagoval tak, jak se čekalo a snížil cenu Twist karet - tentokráte na 1399 Kč (všechny ceny jsou zde s DPH). Původní cena přitom byla 1999 Kč, jenže u Paegasu je přibalen kupon pouze na 400 Kč, takže vás aktivace Twist karty vyjde na 999 Kč. V praxi je tedy aktivace Twist karty dražší, než aktivace Go karty. O rovné čtyři koruny.

Na celém snižování cen stojí za povšimnutí především to, že to byl opět (jako u hovorného) EuroTel, který cenovou přestřelku vyprovokoval. Je to již po několikáté, kdy je třeba konstatovat, že to byl EuroTel, kdo byl prvotním hybatelem změny a ačkoliv v případě Quattra versus Twist nevyšel ze sporu jako cenový vítěz, právě EuroTel cenové změny inicioval. To je ale role, na jakou jsme si u této společnosti neměli zatím možnost si zvyknout.

V poslední době ale EuroTel opustil svoji starou a už ne příliš dobrou a účinnou strategii, pronásledovat Paegas tam, kde se mu chce, ale naopak se rozhodl aplikovat metodu úniku, když několikrát za sebou zaskóroval velmi zajímavou nabídkou služeb, případně iniciací snížení cen.

Na druhou stranu RadioMobil, byť momentálně pasivnější, zůstává stále lacinějším poskytovatelem služeb - volání z Twistu je pro mnohé významně výhodnější, než z Go karet. Jenže přechod do pasivity RadioMobilu příliš nesvědčí a obecenstvo by zase potřebovalo vidět nějaké prvenství, při kterém by se mohl spustit zasloužený aplaus. Reagovat na snížení cen konkurenta, je přeci jenom málo.