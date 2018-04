Donutí Google výrobce nasazovat vždy nejnovější Android?

Gigant z Mountain View podle některých informací chystá bič na všechny výrobce, kteří by chtěli i do nových zařízení nasazovat starší verze operačního systému Android. Má k tomu dopomoct jeho vlastní balíček aplikací. Tato nepotvrzená zpráva by mohla být částečně lékem na roztříštěnost nejrozšířenějšího operačního systému.