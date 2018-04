GM 884 - levný telefon s množstvím užitečných funkcí (preview)

Většina výrobců mobilních telefonů již správně rozpoznala, že u low-endových modelů je rozhodující jejich cena. Italská firma Telit také brzy pochopila, že pro zájem uživatelů o telefony střední třídy je rozhodující cena a nezáleží již tolik na funkcích, které telefon nabízí. Velkou oblibu si získal tvarově zajímavý telefon GM 822 i nedávno na trh uvedený GM 882. Právě tomuto telefonu je nový model více než podobný.

GM 882

Nový telefon GM 884 je se starším modelem GM 882 téměř totožný. Vzhledově jsou si oba typy velice podobné a v nabízených funkcích jsou téměř identické.

GM 884

Jak je z fotografií patrné, oba telefony mají stejně veliké displeje (displej je grafický s rozlišením 132 x 65 pixelů), podobně rozmístěné klávesnice a jejich velikost je také téměř identická. Nový model GM 884 je v trupu telefonu v místech klávesnice dosti rozšířen. Rozměry telefonu GM 884 jsou 107 x 54 x 22 mm a je velice lehký, váží pouhých 100 gramů. Vedle zajímavého tvaru a malých rozměrů zaujme telefon GM 884 také celou řadou užitečných funkcí. Ať už je to podpora GPRS v konfiguraci 4+1 timeslot, WAP verze 1.2.1, správce agendy, kalendář a úkolovník, tedy funkce, které naleznete spíše u vyšších modelů.

Italský výrobce Telit ale u tohoto telefonu nezapomíná ani na nejmladší uživatele mobilů. Pro ně přináší podporu vibračního vyzvánění, prediktivní vkládání textu T9 při psaní SMS, řadu zajímavých her a moderní EMS (Enhanced Messaging Service). Uživatelé, kteří mají oblibu v zajímavých vyzváněních svého telefonu, si také přijdou na své. Telefon má 20 přednastavených melodií a místo pro uložení jedenácti dalších, stažených převážně z internetu.

Telefon byl poprvé představen na letošní výstavě CeBIT a podle vyjádření výrobce by měl v nejbližších týdnech přijít na italský trh. Na něm si své místo mezi konkurencí mobilních telefonů od zahraničních výrobců najde zejména díky své ceně. GM 884 bude nabízen v předplacených sadách za 165 Euro (zhruba 5030 Kč) s předplacenou kartou čítající kredit 20 Euro (asi 609 Kč). Trochu možná někoho odradí baterie, která je s přístrojem standardně dodávána. Výrobce použil klasickou Ni-Mh baterii s kapacitou 550 mAh. Podle předběžných informací by měl telefon vydržet až 260 hodin v pohotovostním režimu a až pět hodin hovoru. Jak ale sami jistě víte, reálná výdrž se často od papírových předpokladů výrazně liší.

Nový telefon GM 882 má konektor pro připojení k PC pomocí datového kabelu nejen pro připojení k internetu, ale také pro organizování kontaktů a rozesílání a správu krátkých textových zpráv.

Jak jsme již psali výše, u nového telefonu GM884 Telit sází především na jeho nízkou cenu a celou řadu užitečných funkcí. Bude zajímavé sledovat, jaké místo si najde na trhu v konkurenci mnoha ostřílenějších značek.