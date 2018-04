Globix eTel Group znamená další možnost výběru

Znáte Globix eTel Group? Ne? Tak vězte, že v brzku se s tímto termínem budete setkávat častěji, podobně jako s názvy Aliatel, Contactel a GTS. Globix eTel Group je totiž společnost, která získala další telekomunikační licenci od Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). Od 1. ledna následujícího roku vstoupí licence v platnost a rodina konkurentů Českého Telecomu se tak rozroste o dalšího člena.

Strategickým partnerem Globixu je eTel Group, který provozuje telekomunikační síť v Maďarsku, Polsku a na Slovensku, kde se zaměřuje především na takzvanou firemní klientelu. Na stejnou zákaznickou oblast by se mělo soustředit jejich snažení i v České republice.

"Tato licence umožňuje přímo jednat a uzavírat dohody jak s dominantním operátorem, kterým je na tuzemském trhu Český Telecom, tak se zahraničními operátory. To je klíčový moment, protože jednání povedou k zajištění cenově výhodných podmínek pro naše klienty", prohlásil výkonný ředitel Globix s.r.o. eTel Group Richard Pinc.

Ten se dále nechal slyšet, že prioritou pro jejich splečnost je nyní (pochopitelně) uzavření propojovacích dohod, které by umožňovaly propojení Globixu se sítěmi jednotlivých operátorů. Bez nich by totiž vlastně nebylo možné telefonování z jedné sítě do druhé. Jednání s Českým Telecomem již probíhají a pokud bude počáteční návrh Globixu přijat, do devadesáti dnů musí obě strany kýženou propojovací dohodu uzavřít. Na výsledek si tak musíme počkat do ledna, protože jednání započalo 25. října a nyní teprve běží patnáctidenní lhůta pro posouzení návrhu.

Takže dalšího operátora disponujícího hlasovými, datovými a internetovými službami bychom tu měli. Vznikl spojením dvou společností, přičemž Globix působí v České republice již od roku 1997. Nového operátora doposud sice známe pouze z oblasti spojení se zahraničním, případně díky Českým Telecomem pronajímaným okruhům, ale se vstupem do nového roku se možnosti Globixu rozšíří. Bohužel se jejich kroky ubírají opět jen směrem k firemní klientele, neboť technické zázemí zatím neumožňuje napojení fyzických osob bez pobočkové ústředny, nicméně počítá i se zapojením v této oblasti.