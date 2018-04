Globe - svět (jako) na dlani

V mých posledních článcích jsem se věnoval produktům společnosti PDAwin a dnes tomu bude nejinak. Ano, i Globe patří do rodiny skvělých aplikací od tohoto známého producenta PocketPC aplikací. Pojďme se Globe nyní podívat na zoubek.

Po prvním spuštění Globe budete zajisté překvapeni jeho grafickým provedením. Většině hlavního okna aplikace Globe dominuje velký trojrozměrný model planety Země (či jiné planety - čtěte dále) v překrásném barevném provedení. Zde bych se na chvíli velmi rád pozastavil. Model totiž není statický, můžete jím tahy tužkou plně otáčet, a získáváte tak v podstatě virtuální globus. V menu aplikace si také můžete nastavit, aby se model otáčel automaticky či aby se zobrazovala pouze sluncem ozářená část planety. Můžete si také nechat model zobrazit přes celý displej Vašeho PocketPC.

Globe Vám však může posloužit i více než jen jako pouhý virtuální globus. Umí totiž zobrazovat čas v 10 000 světových měst (další města si můžete samozřejmě přidávat sami), počítat vzdálenosti mezi městy a slouží i jako jednoduchý převodník měn.

Stačí pouze přidat některé z měst z databáze světových metropolí (najednou jich takto můžete zvolit až dvacet). Ty pak budou zobrazeny v seznamu měst v levé horní části okna s modelem Země. Pak již jednoduše stačí ukázat perem na požadované město a v pravé horní části okna s mapou se zobrazí informace o daném městě (jeho název, země, ve které se město nachází, aktuální čas a datum, čas východu a západu Slunce). Vámi vybraná města pak také budou zobrazena na modelu Země.

Přidávání měst z databáze na Váš osobní seznam je vcelku jednoduché. Protože je měst skutečně mnoho, je nejlepší variantou zadávat název města písmeno po písmeni - tak se seznam po chvíli začne zužovat. Jakmile naleznete Vámi požadované město, označíte jej tužkou a ukážete na tlačítko se šipkou vpravo, čímž město přidáte (opačným postupem lze město z Vašeho osobního seznamu odstranit). Nastavení jednotlivých měst můžete též měnit (tlačítko "Modify") či mazat (tlačítko "Delete"). Zajímavou možností je také přidávání vlastních měst (tlačítko "Add"). Stačí zadat název města, zemi, ve které se město nachází, jeho zeměpisné koordináty a časový posun vzhledem k GMT. Velmi se mi líbí možnost definovat přechod mezi zimním a letním časem - stačí pouze zadat, kdy k tomuto přechodu obvykle dochází, a aplikace již všechno zařídí sama. Nevýhodou je, že pro přidání či modifikaci města musíte nejdřív odstranit všechna města ze svého uživatelského seznamu. Tuto činnost bych chápal v případě, kdy chcete modifikovat město z Vašeho seznamu (a i v tom případě by podle mne stačilo přesunout pouze modifikované město či změněné údaje zároveň uložit do vestavěné databáze) - v případě přidávání nového města nutnost této činnosti vůbec nechápu.

Ukážete-li na některé z měst na Vašem seznamu tužkou, zvýrazní se okamžitě na modelu planety a v pravé horní části okna se zobrazí informace vztahující se k tomuto městu. Poklepete-li na název města 2x tužkou, zobrazí se okno s informacemi o daném městě - naleznete zde informace o jménu města a zemi, ve které se nachází, aktuální datum a čas, čas východu a západu Slunce, zeměpisné koordináty města a v neposlední řadě informace o zimním čase.

Globe nabízí řadu možných nastavení, které Vám pomohou přizpůsobit si aplikaci Vašim potřebám. Pojďme se na ně alespoň částečně podívat. Nejdůležitější bude nejprve nastavit správný formát data (menu Tools=>Options=>Date format) a jednotek (menu Tools=>Options=>Units). Uživatelům s horším zrakem bude určitě vyhovovat možnost výběru ze tří velikostí fontů (menu Tools=>Options=>Font Size). Kromě těchto nejpodstatnějších nastavení v menu Options naleznete také příkazy pro práci s mapou. Můžete tak zde například vypnout animaci při zoomování mapy (vhodné pro nedočkavce), zapnout či vypnout zobrazení stínu Slunce, zobrazení ploché mapy či zobrazení/skrytí názvů měst na modelu Země. Naleznete zde také příkaz pro nastavení cesty k mapě - jak jsem se již zmínil na začátku článku, s aplikací je možno používat i jiné modely než ten zemský.

Na stránkách společnosti PDAwin naleznete mapy Měsíce, Marsu, Jupiteru či Venuše. Mapy je nejvhodnější ukládat do stejné složky, do které jste nainstalovali samotnou aplikaci Globe.

Samozřejmostí je možnost zvýšení detailu mapy (zoom) - k dispozici máte pět úrovní detailu zobrazení.

Jak jsem již psal, model planety si můžete nechat zobrazit přes celý displej Vašeho zařízení - učiníte tak pomocí volby Full screen z menu Tools. Naleznete zde také dva velmi užitečné nástroje - "Distance Meter" (měřič vzdáleností) a Currency Convertor (konvertor měn). V případě měřiče vzdáleností stačí vybrat dvě z dvaceti měst na Vašem seznamu a aplikace sama spočítá vzdálenost mezi nimi. S konvertorem měn se pracuje takřka stejně jednoduše - stačí zadat název výchozí měny, potřebnou částku a nastavíte převodní poměr. Pak již jen stačí ukázat tužkou na tlačítko "Convert" a převod je hotov. Potřebujete zpětný převod? Žádný problém! Stačí ukázat na tlačítko se symbolem obousměrné šipky.







Závěr:

Jedná se o velmi kvalitní aplikaci, která do zažitého světa hodin se světovým časem přináší konečně trochu inovace. Globe nabízí celkem slušné množství funkcí a možnost volby modelu planety je velmi lákavá. Množství měst je plně dostačující a v případě, že Vám oněch 10 000 světových metropolí nestačí, můžete vkládat města vlastní. Omezením je pouze maximálního počet měst ve vlastní databázi - tedy oněch 20 měst (zřejmě se jedná o hranici, po jejímž překročení by došlo k rapidnímu snížení výkonu aplikace) -, pokud však nejste náruživý cestovatel, měl by Vám tento počet plně stačit. Co však již nechápu vůbec, je nutnost kompletního odstranění všech měst na uživatelském seznamu v případě, že chcete vložit nové město či modifikovat některé z měst původních. Cena $14.95 se může zdát poněkud vysoká, je však přiměřená kvalitě aplikace a různé aplikace podobného zařazení jsou často mnohem dražší. I přes veškeré výtky (z nichž některé jsou však ospravedlnitelné) Vám mohu Globe jen doporučit.





Globe Autor: PDAwin.com demoverzi ke stažení naleznete zde .) Verze: 2.0 Jazyk: anglicky Podporované počítače: PocketPC Cena: $14,25 Hodnocení Palmare.cz

+ velmi pěkné grafické provedení

+ snadné ovládání

+ převodník měn

+ měřič vzdáleností mezi městy

+ možnost definovat vlastní města

+ možnost použití dalších modelů planet

+ 10 000 světových měst v databázi

-

- nutnost odstranění celého uživatelského seznamu měst při modifikaci či vkládání nového města