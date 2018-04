Gizmondo – super herní konzole s mobilem dohromady

Gizmondo není úplně neznámá značka. Svůj první produkt představilo Gizmondo loni. Konzole se jmenuje jednoduše Gizmondo a od začátku letošního roku je v prodeji i v některých evropských zemích. Již tento první počin překvapil odbornou i laickou veřejnost a kde kdo jej srovnává s Nokií N-Gage (QD). Tento počin Nokie zrovna dvakrát úspěšný není a právě Gizmondo první generace nabídlo téměř vše, co bylo Nokii N-Gage vyčítáno. Nyní Gizmondo připravilo druhou generaci své herní konzole, kterou již ani nemá cenu s Nokií N-Gage srovnávat. Soupeřem bude spíš Sony PlayStation PSP, který ale na rozdíl od Gizmonda nemá integrovaný mobil.

Gizmondo Widescreen, jak se novinka předběžně jmenuje, se začne prodávat až v příštím roce a i představení veřejnosti proběhne až za několik měsíců v lednu na veletrhu CES v Las Vegas. Proto zatím nejsou k dispozici úplně všechny technické parametry novinky a neznáme zatím ani její cenu.

Novinku bude pohánět procesor s frekvencí nad 500 MHz, pro porovnání, předchůdce má procesor 400 Mhz ARM9 od Samsungu. Chybět nebude ani samostatný čip pro akceleraci 3D grafiky, opět ale neznáme detaily a tak můžeme uvést, že předchozí model má 128bitový čip od společnosti Nvidia. Stejně tak výrobce neuvádí velikost operační a uživatelské paměti. Slibuje ale, že telefon bude disponovat sloty pro dvě paměťové karty. Karta typu Trans Flash je určena pro rozšíření uživatelské paměti a navíc bude k dispozici vnější slot pro karty typu SD, které bude možné měnit za provozu. Přístroj poběží na operačním systému Windows CE 5.0.

Se Sony PlayStation PSP spojuje nové Gizmondo barevný displej o shodném rozlišení 480 x 272 obrazových bodů. Gizmondo ale neuvádí, kolik barev displej dokáže zobrazit, Sony PSP umí až 16,7 milionu barev. U Gizmonda známe jen úhlopříčku, která má být čtyři palce, tedy 10,16 cm. Displej tedy bude o něco menší, než u Sony. Gizmondo však Sony překonává ve své univerzálnosti, umí totiž téměř vše, co si náročný uživatel může psát.

Začít můžeme u navigačního systému GPS. Ten má již předchozí model Gizmonda. Novinkou je dvoumegapixelový fotoaparát s automatickým ostřením. Kdo dává přednost hudbě, bude spokojen s MP3/WMA/AAC přehrávačem. K dispozici jsou stereofonní reproduktory a dodávané budou i stereofonní sluchátka s dálkovým ovládáním na kabelu. Stereo Bluetooth profil bude přístroj pravděpodobně podporovat.

Gizmondo je i třípásmový mobilní telefon (GSM 900/1800/1900 MHz – případně US varianta 850/1800/1900 MHz). Nechybí GPRS třídy 10, ale příznivci EDGE budou zklamáni, telefon jej nenabízí. S počítačem bude možné Gizmondo Widescreen spojit pomocí USB 2.0, případně pomocí Bluetooth. Navíc přístroj podporuje Wi-Fi (802.11 b/g), obojí pak bude možné použít i pro hraní her. Příznivce her potěší dva analogové joysticky, naopak klasická klávesnice bude s největší pravděpodobností chybět. Částečnou náhradou bude kompletní hlasové ovládání a vytáčení, případně asi bude k dispozici klávesnice externí. Přes absenci klávesnice je možné s novým Gizmodem přijímat a odesílat SMS i MMS a dokonce nechybí ani IM a e-mail klient. Telefon má i TV výstup a mnoho dalších funkcí.

Výbava přístroje je maximální. Nechybí snad nic, co by si náročný uživatel mohl přát. Teď ještě aby tento zázrak fungoval, o čemž se v Evropě nejdříve přesvědčíme pravděpodobně na veletrhu CeBIT, který se koná tradičně v březnu. Pokud se papírové předpoklady podaří Gizmondu splnit, tak se na trhu dočkáme špičkového přístroje s maximální výbavou.