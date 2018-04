Giya – véčka konečně přišla o anténu!

S integrovanou anténou přišel před několika lety s kůží na trh prvně německý Hagenuk. Na toho si již asi vzpomene jen málokdo, ale na Nokii 3210, která určila trend pro další léta, asi naopak nezapomene téměř nikdo. Integrovaná anténa se v poslední době stala etalonem, kterého se snaží držet téměř každý výrobce mobilních telefonů, který se nechce na přeplněném světovém trhu ztratit. Jediným typem telefonů, které zatím této módě odolávaly, byla populární véčka, tedy rozklápěcí telefony, které poprvé uvedla na trh americká Motorola. Pokud si myslíte, že právě ona se postarala o první véčko bez antény, jste na omylu. Tím premiantem není ani korejský Samsung, který se ve véčkových telefonech také vyžívá, ale poměrně neznámá tchajwanská společnost Giya, která právě na trh uvádí tři rozvírací telefony bez antény. Pojďme se podívat, co vedle integrované antény nabízejí.

Véčka bez antény nabízí Giya hned tři. První je jednodušší a jmenuje se E320. To druhá dvě již nabízejí i barevný displej se schopností zobrazit až 4096 odstínů barev a jmenují se S500 a SL500. Že to připomíná označení luxusních Mercedesů? Proč ne, i v případě mobilu od Giyi se jedná o opravdu luxusní a po stránce vzhledu velmi povedené telefony. Že jsou německé vozy u asijských výrobců populární, svědčí i označení konkurenčního Amoisoniku, který svůj model pojmenoval A8. Teď ještě zbývá, kdo se ujme BMW.

Nejdéle se prodává nejjednodušší model E320, který začal výrobce nabízet v běžném prodeji již v průběhu loňského léta. Giya E320 je malý a lehký telefon, o čemž svědčí papírové údaje výrobce o rozměrech 86.5 x 46 x 18 mm a hmotnosti 84 gramů. Přístroj pracuje v obou evropských (a samozřejmě asijských) GSM pásmech - 900 a 1800 MHz. Ve výbavě nechybí WAPový prohlížeč, podpora datových přenosů rychlostí 14,4 kbps, ale GPRS nebo HSCSD chybí. Telefon pohání Li-Ion baterie o kapacitě 600 mAh a udávaná výdrž v pohotovostním režimu by se měla pohybovat v rozmezí 70 až 140 hodin, tedy průměr. Další výbava telefonu hodně závisí na cílovém trhu, pro který je telefon určen. Tento způsob výbavy svých telefonů praktikuje mnoho asijských firem, které se snaží maximálně vyjít vstříc operátorům nebo obchodníkům v té které zemi. Všeobecně by ale měl model E320 zvládat všechny běžné funkce včetně práce s SMS zprávami v režimu T9, 7 her, kalendář, budík nebo vnitřní telefonní seznam. Výhodou je jistě rozměrný displej s rozlišením 112 x 64 obrazových bodů, ale pouze v monochromatickém provedení. Že se jedná o první pokus integrovat anténu do rozvíracího telefonu, svědčí nepříliš lichotivý výsledek radiačního záření SAR, když E320 dává tělu 1,2 W/kg. Většina konkurence se přitom vejde hluboko pod hodnotu 1 W/kg.

Druhým véčkem v nabídce Giyi je model S500. První telefon z pětistovkové řady se právě chystá do prodeje v několika zemích jihovýchodní Asie a vedle integrované antény překvapí především rozměrným displejem, který je barevný. Rozlišení je 160 x 120 obrazových bodů a telefon dokáže zobrazit až 4096 barevných odstínů. Stejně jako u modelu E320 se jedná o duální telefon s WAPovým prohlížečem, který ale oproti svému stájovému kolegovi trochu narostl a přibral na váze. S500 má rozměry 88 x 47 x 24 mm a váží 98 gramů. Další výbava přístroje je velmi podobná předchozímu modelu a stejně jako u něj platí, že detailní specifikace záleží na trhu, kde se prodává. U S500 ale výrobce plánuje podporu GPRS, ač u první série tento rychlý přenos dat ještě nevyužijete. Telefon by měl mít integrovaný e-mailový klient a vnitřní paměť na hry a EMS zprávy. Oproti prvnímu véčku bez antény (E320) má novější Giya S500 o něco lepší parametry vyzařování, když se u ní výrobci podařilo dostat pod hodnotu 1 W/kg, i když jen velmi těsně (0,96 W/kg).

Nejzajímavější je ale třetí Giya do počtu. Luxusní telefon Giya SL500 má stejně jako předchozí model S500 barevný displej s rozlišením 160 x 120 bodů a 4096 odstínů barev, ale je třípásmový, tedy i pro cesty do USA (900/1800/1900 MHz) a umí GPRS. Tento designérsky velmi povedený kousek se začne prodávat na přelomu února a března a předpokládaná cena v Číně se bude pohybovat v přepočtu těsně nad hranicí 20 000 Kč. Rozměry telefonu jsou téměř shodné s modelem S500 (89 x 47 x 25 mm), ale hmotnost je o devět gramů nižší (91 gramů). Telefon umí, nebo spíš by měl umět GPRS v konfiguraci 4+1 timeslot, měl by mít e-mailového klienta a dále stejnou výbavu jako S500. V té by neměly chybět hry, detailní kalendář, EMS zprávy, samozřejmě WAPový prohlížeč a další manažerské funkce. Baterie je opět Li-Ion s kapacitou 720 mAh, která by měla vydržet v pohotovostním režimu až 120 hodin. Přeci jen, barevný displej asi bude chtít své. Bohužel pro všechny tři modely platí, že mají menu jen v obou verzích čínského jazyka, tradiční a zjednodušenou, a pro Evropany naštěstí alespoň i anglické menu. I v případě SL500 se výrobci podařilo o něco snížit vyzařování telefonu a s hodnotou 0,917 W/kg se již blíží světové konkurenci. Podle informací z asijských zdrojů patří všechny telefony značky Giya mezi přístroje s nadprůměrně kvalitním dílenským zpracováním a i předchozí nerozvírací modely neměly v provozu žádné významné technické problémy.

Giya se stává asijským integrátorem antén. Vedle všech tří dnes představených véček nabízí ještě jeden klasicky řešený telefon bez antény, model Q1699. Tento přístroj však nijak nevybočuje ze šedi neznačkových asijských přístrojů a je dost dobře možné, že na jeho vývoji a výrobě se může podílet i jiná asijská společnost, což v tomto regionu není nic zvláštního. Dva starší modely Q1688 (F) a C200 pak nestojí vůbec za zmínku. A kdo je to vlastně Giya? Tato značka patří koncernu Quanta Computers, která patří mezi významnější výrobce nejrůznějších počítačových komponentů a především notebooků třeba i jako OEM produkt pro velké světové výrobce, jakým je třeba Dell. Quanta se svojí značkou Giya nechce zůstat stát ve stínu dalších tchajwanských výrobců mobilů a nabízí své služby světoznámým koncernům. Momentálně produkuje některé části telefonů pro německý Siemens a letos předpokládá výrobu až dvou milionů telefonů pro některou světoznámou značku. Podrobnosti by měly spatřit světlo světa na konci prvního čtvrtletí letošního roku. Pokud si vezme Giya za vzor své ostrovní konkurenty, můžeme se za nedlouho dočkat některého z véček i v Evropě, a to buď pod vlastní značkou, nebo pod jménem některého velkého výrobce. Dobrým příkladem jí může být třeba konkurenční DBTEL.