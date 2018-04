GiTy ve znamení Pomeranče

Na tiskové konferenci společnosti GiTy a Orange bylo ve středu oficiálně oznámeno, že o licenci DCS-1800 sítě se budou tyto společnosti ucházet ve společném konsorciu. V nově vzniklé společnosti Orange pak drží 51% britský Orange pls a o zbývajících 49% se dělí GiTy s finančním partnerem Capital International Inc. Poměr dělby podílů mezi GiTy a Capital International odmítli zástupci GiTy specifikovat.

Tisková konference byla již zcela ve znamení firemní identity Orange - kombinace černé a oranžové vévodila na Žofíně, kde se konference konala, snad všemu. Konference sama byla pojata ve velkém stylu, čemuž odpovídal výběr místa a také patřičná "Orange like" výzdoba - stěny lemovaly sumáře dosavadních úspěchů a aktivit Orange, svůj koutek tu měl i malý Orange obchod, sice se v něm nic neprodávalo, ale bylo jasně vidět, co se rozumí pod pojmem "Orange image". Když zrovna nikdo nemuluvil, běžel do kolečka velmi vemlouvavě a dobře udělaný videoklip, který seznamoval s historií a úspěchy Orange. Jistě - o úspěších Orange bylo ještě řečeno mnohé během samotné konference.

Nicméně po pořádku. Spojení Orange s GiTy je čtenářům Mobil serveru známo delší dobu, na tiskové konferenci z nás ostatně měli skrzevá to radost. O zahraničních aktivitách Orange jsme již také psali. Stejně tak jsme si řekli, že spojení Gity + Orange představuje velmi silnou dvojici.

Právě důvod spojení GiTy a Orange presentoval šéf a zakladatel GiTy Valentin Girstl. GiTy se účastnilo tendru o druhou licenci GSM-900 v roce 1996, nicméně tu tehdy nezískalo. Práce na této licenci začaly již v loňském roce, kdy si GiTy vytipovávalo finanční partnery a začalo oťukávat zahraniční operátory. Nakonec se ukázalo, že s Orange bude velmi vstřícná dohoda - Valentin Girstl dokonce později uvedl, že filosofie GiTy a Orange do sebe přesně zapadají a výborně se doplňují. Jak Orange, tak GiTy jsou společnosti silně zaměřené na komunikaci se zákazníkem a na přímý kontakt s ním. Další věc, která usnadnila vzájemnou komunikaci, je skutečnost, že jak GiTy, tak Orange jsou zcela soukromé společnosti. Proto také Valentin Girstl svůj proslov zakončil slovy "Je čas pro energii a inovace, které přinášejí soukromé firmy."

Orange skutečně pohlíží v určitém smyslu na svoje britské konkurenty s určitým despektem - a má k tomu důvod. Ačkoliv Orange naskočil do mobilních komunikací poměrně pozdě a v Británii si vyfasoval nevděčnou pozici třetího mobilního operátora, na trhu se rychle zorientoval a svým konkurentům začal hbitě pouštět žilou agresivním marketingem a silným zaměřením na kvalitu. Po pravdě řečeno musely asi slova Stephena Childse z Orange, kdy popisoval péči o zákazníka, většině českých novinářů znít jako teorie hraničící s bohapustým chvástáním (známe hodně firem s podobnou rétorikou, ale nulovou praxí, takže jsme v tomto asi docela skeptici), ale skutečností je, že Orange slova opravdu dokázal převést do praxe.

Například dnes má Orange v Británii 5700 základnových stanic téměř dvakrát více, než jeho nejbližší DCS-1800 konkurent. Do roku 2000 jich chce mít přes 10 000. Již dnes je sítí Orange pokryto přes 98% populace. Samozřejmě, není pokrytí jako pokrytí - Orange až fanaticky dbá na kvalitu sítě. Jen do speciální testovací základny firma investovala přes 18 milionů dolarů - jde o jediné evropské středisko prověřené pro testování DCS-1800 a dualband telefonů.

To není všechno. Orange provádí vlastní testy telefonů a ty jsou pro síť Orange speciálně upravovány podle požadavků společnosti - a samozřejmě dostávají i logo Orange. A kdyby se přeci jen stalo, že se vám hovor rozpadne, dostáváte jednu minutu zdarma. Důležité přitom je, že již v roce 1994 nabídl Orange (dodnes jako jeden z mála) účtování po vteřině - například jak RadioMobil tak EuroTel účtují po 30 vteřinovém impulsu.

Takových fines a chytáků pro klienty má Orange více. Nabídka dvou telefonních čísel na jednu SIM kartu, sdílení dvou přístrojů na jeden účet (např. manželka a vy - všechno hezky rozepsáno, ale minuty zdarma máte společně a společně platíte). První EFR, první práce s dualbandy, práce na WAPu, videotelefonu a vysokorychlostních datech. Dalo by se pokračovat - za svoje inovace si Orange také posbíral dostatek ocenění. Také u uživatelů to má Orange dobré - v Británii spolehlivě vede v tabulce, koho by kdo doporučil svým přátelům za mobilního operátora.

Jistě, to je Orange v cizině. A co Orange Česká republika? Především si nikdo z nich nepřipouští možnost, že by mohli prohrát. Především se hovoří o tom, že Orange zacloumá se sektorem služeb tak, jako s ním zamával všude: klientská podpora je to, co se i v Čechách stává aktuálním tématem.Hovoří se o tom, že národní roaming Orange tolik nezajímá, protože potřebuje poskytovat kvalitní síť a na cizích sítích těžko může ručit za to, jak hovor dopadne. Hovoří se o tom, že na rozumný rozjezd sítě jsou pro Orange čtyři měsíce zbývající od září do prosince letošního roku zatraceně krátká doba, ale že se za ni dá ledasco zvládnout.

Je samozřejmé, že na tiskové konferenci se nikomu z Orange ani z GiTy nechtělo zabíhat do přílišných podrobností. Především závěrečné znění licenčních podmínek vydalo ČTU shodou okolností dvě hodiny před tiskovou konferencí. Navíc doba je citlivá na důležité informace a tendr o DCS-1800 je jednou z posledních příležitostí, jak přijít k mobilní licenci.

Jaké je tedy resumé? Nepochybně jste si všimli, že s firmou Orange sympatizuji. Je proč. To, co dokázali v zahraničí, představuje velmi dobrý výkon a kus dobré práce. To, jak se vyrovnali s péčí o zákazníky a jak rychle Orange šlape do nových technologií, představuje značné lákadlo i pro náš trh, kde jsme alespoň v technologiích docela napřed. Nicméně v péči o zákazníky, struktuře nabídek a v mnoha detailech, se mohou od Orange oba naši operátoři dosti učit.

Také GiTy patří mezi "zasloužilé" telekomunikační a navíc soukromé (to je bod k dobru) firmy. Úpornost, s jakou se GiTy snaží dostat mezi mobilní operátory, je obdivuhodná - na GSM tendru si společnost dosti nabila ústa, ale viditelně se z toho oklepala. Jistě - pro telekomunikační společnost představuje mobilní síť logické pokračování nastoupeného trendu a kdyby se licence vydávali podle toho, jak si je kdo zaslouží, GiTy by stála jako první v řadě.

Licence se ale nedávají za zásluhy, licence se dávají za zpracovaný plán a co nejlepší nabídku. Zde velikou roli hraje celosvětová zkušenost Orange a lokální znalosti GiTy. Pokud se tendr obejde bez špinavostí, podrazů a podplácení - a zatím to tak vypadá - pak patří tandem GiTy + Orange mezi největší favority na licenci.

Jednoduše řečeno - zatím to vypadá na tři velmi silné hráče: GiTy+Orange, Aliatel+Telenor a GTS+Vodaphone/AirTouch (zatím oficiálně neoznámeno). A z této skupiny má tandem GiTy+Orange šance s Aliatelem a Telenorem velmi vyrovnané.

Takže se může stát, že třetí mobilní operátor se bude honosit oranžovou kostkou a při aktivaci mobilního telefonu dostanete zdarma pomeranč...

PS: Český server Orange.cz již funguje v češtině!