GiTy a Star One by první uživatele k FWA připojily už v listopadu

290800 17:50 PRAHA (ČIA) - Svou nabídku do výběrového řízení na tři licence k provozování celostátních sítí pro stacionární bezdrátový přístup v pásmu 26 GHz (FWA) v České republice dnes na Českém telekomunikačním úřadě (ČTÚ) prezentovali i zástupci konsorcia GiTy/Star One.

V případě poskytnutí licence hodlá konsorcium investovat do vybudování sítě v následujících pěti letech 2,4 miliardy korun. První uživatelé v Praze, Brně a Ostravě by údajně měli být připojeni již v listopadu tohoto roku. Konsorcium, ve kterém má společnost GiTy, a.s. podíl 50,1 % a Star One AG podíl 49,9 %, bude sídlit v Brně.

"Naše nabídka telekomunikačních služeb by měla firmám, institucím i soukromým uživatelům umožní v krátké době vysokorychlostní připojení k internetu za velmi atraktivních cenových podmínek," uvedli zástupci konsorcia. Firmy dále slibují, že díky širokopásmové bezdrátové síti, kterou vybudují, pak bude možné bezpečně obchodovat po internetu, využívat aplikace umístěné na serverech sítě, přenášet velké objemy dat a pořádat video konference a to vše za ceny blížící se evropským standardům a tedy podstatně nižší než jsou současné ceny v ČR.

"Jádrem naší nabídky jsou agresivní ceny, které vytvoří silně konkurenční prostředí na trhu," řekl Valentin Girstl, prezident GiTy. Konsorcium bude podle Girstla nabízet nejen prosté připojení k internetu a přenosovou kapacitu, ale hlavní úsilí bude směřovat do oblasti služeb s přidanou hodnotou jako jsou tvorba internetového obsahu, zabezpečení infrastruktury pro elektronické obchodování a pro využívání elektronického podpisu.

Jako významnou inovaci chce konsorcium uvést na český trh služby poskytování aplikací (ASP). Nabídka ASP služeb umožní využívat kancelářský software, komunikační programy a podnikové informační systémy a další aplikace uložené v datových centrech na serverech sítě, výrazně by mělo snížit investice uživatelů do IT a umožnit i menším firmám užívat drahé, ale výkonné aplikace.

Brněnská telekomunikační společnost GiTy byla založena v roce 1990 manželi Girstlovými a na trhu působí jako systémový integrátor v telekomunikacích. Vloni se s britským Orange zúčastnila výběrového řízení na licenci pro provozování třetí sítě mobilních telefonů v ČR (GSM 1800).

"Naše firma přináší desetileté zkušenosti s budováním a provozem datových sítí, především pak s provozem vlastní veřejné sítě G-Net," řekl Valentin Girstl.

Společnost Star One AG vznikla v loňském roce. Jejími největšími akcionáři jsou Incepta (18 %), fond Providence Equity Partners (15 %), Texas Pacific Group (15 %), GE Capital (7 %), fond rizikového kapitálu Telesoft Partners, investiční banka Dresdner Kleinwort Benson, management StarOne a další subjekty a privátní investoři.

"Star One do konsorcia vstoupilo se zkušenostmi z podobných tendrů po celé západní Evropě. Je největším poskytovatelem širokopásmového přístupu v Německu a vlastní optickou páteřní síť, která propojuje všechna velká města a zajišťuje mezinárodní konektivitu," sdělil Ludwig Hoffmann, CEO společnosti StarOne. Star One je také zakladatelem konsorcií a společností, které vlastní licence nebo se uchází o licence v pásmu 26 GHz ve Španělsku, Švýcarsku, Belgii a v Itálii.