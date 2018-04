Gionee S6 Pro má osmijádrový čipset, výkonný fotoaparát a kovové tělo

Kovové tělo je dnes u smartphonů střední třídy téměř povinné a Gionee S6 Pro se se šasi z ušlechtilých materiálů také může chlubit. Konstruktéři zvolili hořčíko-hliníkovou slitinu, která by měla být zárukou nízké hmotnosti a zároveň obstojné pevnosti.

S6 Pro má 5,5palcový displej typu IPS, rozlišení Full HD (1 080 × 1 920 pixelů) a překrývá jej zaoblené sklo 2.5D. Pod displejem je umístěno tlačítko s vestavěným snímačem otisků prstů z dílen společnosti Trustonic a slibuje spolehlivé odemčení smartphonu za desetinu sekundy od přiložení prstu. Značný výkon zajistí osmijádrová čipová sada MediaTek Helio P10 s grafickou jednotkou Mali T860MP2.

Operační paměť typu LPDDR3 má velikost 4 GB, pro data uživatele je pak připravena 64GB jednotka. Nezanedbatelnou část prostoru uzme systém Android 6.0 Marshmallow, na který výrobce narouboval vlastní rozhraní s názvem Amigo ve verzi 3.2. Uvedený datový prostor ale nemusí být konečný, telefon totiž podporuje i paměťové karty až do velikosti 256 GB.

Hlavní fotoaparát umí ostřit systémem fázové detekce, poradí si s FHD videi v 30 snímcích za sekundu a zachytí nejvýše 13megapixelové snímky. Sekundární fotoaparát pro selfie nebo videohovory charakterizuje 8MPix snímač.

S6 Pro disponuje symetrickým konektorem USB-C a díky podpoře funkce On the Go je možné z vestavěného akumulátoru kapacity 3 130 mAh v nouzi dobít třeba jiný smartphone. Půdorysné rozměry smartphonu jsou 75,3 × 153 mm, tloušťka je 7,6 mm. Novinka tedy má štíhlé tělo, ovšem nesnaží se atakovat rekordní hodnoty. Hmotnost smartphonu je rovných 170 gramů.

Gionee S6 Pro se vyrábí ve trojím barevném provedení (Rose gold, Silver, Gold) a v Číně je již v prodeji za 1 999 juanů (v přepočtu 7 200 korun). Zatím není jasné, zda přístroj zamíří i mimo domácí trh.