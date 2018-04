Větší baterie v telefonu není jen tak k vidění. Bude to skutečný držák

Smartphonů, které by i při intenzivním používání ustály dva dny v provozu, je jako šafránu. Pro chystaný Gionee M2017 by to však problém být neměl, použitý 7 000mAh článek by dokonce mohl zvládnout i tři dny zápřahu. Na rekordmana Oukitel K10000 to nestačí. Jak název napovídá, tak používá 10 000mAh baterii. Jeho výbava ale není špičková, to ale neplatí pro nové Gionee.

Akumulátor nového Gionee si samozřejmě vyžádal odpovídající prostor, proto není překvapením, že se hmotnost přístroje blíží čtvrtině kilogramu (230 g) a jeho tloušťka se dostala přes centimetr (10,65 mm). Půdorysné rozměry jsou 77,6 × 155,2 mm.

Gionee M2017 však neláká jen nebývale velkou zásobárnou energie, výbava je výborná i v dalších ohledech. Důkazem je 5,7palcový AMOLED displej s rozlišením QHD (1 440 × 2 560 pixelů), který se pyšní jemností zobrazení 515 bodů na palec. Pod displejem je tlačítko s vestavěným snímačem otisků prstů, který je dnes běžnou součástí i přístrojů střední třídy. Na přiloženém snímku je vidět, že displej se táhne až ke krajům a rámeček je opravdu tenký.

Použita je čipová sada MediaTek Helio P10 s osmijádrovým procesorem taktu 1,95 GHz a dvoujádrovou grafickou kartou Mali-T680. Nutno ovšem doplnit, že uniklé výsledky syntetického testu AnTuTu telefonu přisuzují rovněž osmijádrový čip Qualcomm Snapdragon 653 a grafiku Adreno 510.

Oba zdroje se přitom shodují v osazení 6 GB operační paměti, kterou se ani dnes nemohou pochlubit zdaleka všechny počítače. Android 6.0.1 využívá vnitřní úložiště, které nebude možné rozšířit za pomoci paměťové karty, což ale vzhledem ke 128GB velikosti nebude vadit.

Hlavní fotoaparát bude duální (13MPix a 12MPix snímač), čelní jednotka by pak měla být osmimegapixelová. Tandem objektivů je umístěn ve výrazném rámečku, jehož součástí by mohl být i stereo reproduktor. Povrch zad připomíná imitaci kůže.

Značka Gionee na sebe téměř před třemi lety upozornila tenoučkým smartphonem Elife S5.5, kdy číselné označení téměř přesně prozrazovalo jeho štíhlost (více zde). Následovalo uvedení phabletu Elife e8 s šestipalcovým QHD displejem a modelu M3 s nadprůměrnou 5 000mAh baterií. Typ M5 Marathon pak byl s celkovou kapacitou 6 020 mAh skutečným běžcem na dlouhou trať (více zde).