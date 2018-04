Bývalá divize Siemensu to nevzdává, připravila nový smartphone

Siemens to s telefony, a to nejen s těmi mobilními, už dávno zabalil. Nově vytvořená společnost Gigaset to však s chytrými telefony zkouší a ke konci loňského roku připravila jednoduchou novinku.