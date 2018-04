Smartphone od výrobce domácích telefonů. Levný Gigaset GS160 v testu

V roce 2015 se značka Gigaset rozhodla vstoupit na pole chytrých telefonů a zkusila to rovnou pořádně: modely řady Me vsadily na špičkové zpracování a tenké tělo a zároveň jim nechyběl patřičně kvalitní hardware. Jenže elegantní smartphony se moc neprosadily, na čím dál přeplněnějším trhu je málokdo zaregistroval.

Plusy a mínusy Proč koupit? příznivá cenovka

slušná výbava

čtečka otisků prstů

dobrý displej

Proč nekoupit? obyčejné materiály

pomalejší systém

podprůměrný fotoaparát Kdy? V prodeji Za kolik? 2 990 Kč

Přitom je to tradiční německá značka, která do světa telefonování patří, jen trochu jinak. Označení Gigaset nesly stolní telefony Siemens, v dobách potíží pak německá firma tuto divizi prodala a ta samostatně funguje dál, zatímco mobilní divize odprodaná do rukou BenQ skončila v propadlišti dějin. Jenže toto spojení „přes koleno“ nestačí a prosadit se Gigaset moc snadno nedovede.

Teď to značka zkouší trochu z druhé strany a místo špičkových smartphonů a určitého navazování tradice se vydala na pole levných modelů. Její typ GS160 lze v Česku pořídit už za necelé tři tisíce korun. A za ty peníze to není vůbec špatný smartphone. Ano, výbava je vcelku základní a zpracování odpovídá cenovce. Ale celé to dohromady funguje slušně a to je nejdůležitější.

O co jde?

Gigaset GS160 je jednoduchý smartphone s pětipalcovým HD displejem a elegantním plastovým tělem. V dnešní době bychom ho mohli označit za smartphone ze staré školy. Má kompletně plastové tělo s odnímatelným zadním krytem a vyjímatelnou baterií, má klasický microUSB konektor a jednou z mála vymožeností moderní doby tu je čtečka otisků prstů na zádech. Ta mimochodem funguje vcelku obstojně, byť občas to chce být při odemykání trpělivější.

Nutnost být trpělivý naznačuje i použitý hardware: procesor MediaTek MT6737 a 1 GB RAM znamenají, že to není žádný rychlík. Nokia 3 by mu v aktuální firmwarové verzi sice mohla závidět, ale pořád to není ideální. Android je tu ve verzi 6.0 a to ve vcelku čistém provedení, takže tu alespoň není moc zbytečností, které by jen překážely. Těch pár aplikací zaměřených spíše na německý trh lze snadno odinstalovat. Vnitřní paměť má kapacitu 16 GB, což je na danou cenovou hladinu solidní porce.

Proč by mě měl zajímat?

Protože je to smartphone za tři tisíce korun, který vcelku slušně funguje. Není to zázrak a cenový hit, ale model, který se tváří solidně a spolehlivě. Nebudí pozornost, jeho zpracování je na vcelku obvyklé úrovni, ale určitě se netváří lacině. V dané kategorii se už můžeme čas od času setkat s kovem v konstrukci telefonu, ale celoplastové provedení je určitou jistotou. Plasty tu dobře lícují a celý telefon díky tomuto provedení vcelku pruží. To se může projevit třeba při pádech, kdy to nemusí plastové kryty schytat tolik jako levný kovový rámeček. Plasty se také zbytečně neupatlávají.

Konstrukce telefonu je celkem měkká a otázkou je, co to bude znamenat při dlouhodobém používání. Displej může být náchylnější na zlomení třeba v zadní kapse kalhot, tam bychom telefon nedávali. Ale pružnější konstrukce zase může vydržet některé pády.

Má nějaké zajímavé funkce?

Kromě čtečky otisků prstů toho tady na první pohled moc není. Ale zapnout lze například ovládání gesty, kdy lze telefon odemykat napsáním určitého písmene nebo gesta na displeji. Pak se spustí rovnou takovému gestu přiřazená aplikace. GS160 je také dvousimkový telefon a vcelku snadno se tu nastavují prioritní funkce pro každou SIM. Zajímavou funkcí, kterou ovšem u nás vzhledem k datovým limitům v sítích operátorů moc nepoužijeme, je rychlé stahování dat přes wi-fi a LTE síť současně.

Jak fotí?

U smartphonu za tři tisíce korun nelze očekávat kdovíjaký fotoaparát. Ale ten u GS160 má i své světlé stránky. V příznivých světelných podmínkách podává dobrý výkon. I přes rozlišení 13 megapixelů tu sice chybí detaily a snímky jsou mírně zastřené, ale třeba na sociálních sítích použitelné jsou. Foťák má sice automatické ostření, ale funguje spíš jako fix-focus. Vzdálenější objekty zvládá dobře, ostření na blízko mu moc nejde.

Makro snímky skoro nepřipadají v úvahu, ostření nefunguje dobře ani ve výhodném světle, natož v tom horším. Za zhoršených světelných podmínek se pak rychle dostavuje šum a snímky jsou celkově docela tmavé. Blesk jim moc nepomůže, protože ten naopak na vzdálenost, na kterou funguje, vyrobí na snímku přepálené plochy. Nic z toho ovšem neznamená, že se v některých situacích nedá s GS160 pořídit solidní fotka. Jen je třeba se trochu víc snažit a znát možnosti fotoaparátu.

Co vydrží baterka?

Výměnný akumulátor má kapacitu 2 500 mAh, což je na danou cenovou kategorii vcelku normální hodnota. I výdrž baterie se pohybuje v běžných mezích a můžeme očekávat, že majitelé telefonu nebudou mít problém vydržet s Gigasetem GS160 celý den na jedno nabití a často i dny dva. Ale více čekat nemůžeme, kapacita je z tohoto hlediska docela omezující. Nabíjení probíhá pomocí klasického microUSB konektoru.

Mám si ho pořídit?

Kdo shání vyloženě levný chytrý telefon, může Gigaset GS160 zařadit do svého výběru. Přístroj není žádným velkým překvapením, v podstatě splňuje to, co se od něj dá očekávat. Jeho předností je, že jako celek funguje dobře, byť v dílčích záležitostech samozřejmě vynikat nemůže. Jeho systém je ovšem třeba o něco svižnější než o tisíc korun dražší Nokia 3 a i ten fotoaparát místy podává lepší výkony. Ale jinak je to levný smartphone se vším všudy, s nenápadným designem a plastovým tělem.

V dané cenové kategorii je konkurentů dost, ale není snadné se mezi nimi vyznat. Levné Lenovo C2 stojí dokonce o 300 korun méně, jenže má jen 8 GB vnitřní paměti, což platí i pro Huawei Y5 II. Velmi zajímavou alternativou je Xiaomi Redmi 4A s výkonnějším Snapdragonem 425 a 2 GB RAM, to má dokonce 32 GB vnitřní paměti. Stojí přitom jen o dvě stovky více. Solidní výbavu nabídne třeba i Lenovo K5 za 3 500 korun, jenže to je vlastně dva roky starý model. Tři a půl tisíce stojí i Asus Zenfone Go s 2 GB RAM. Ze značkových kousků stojí za pozornost Motorola Moto C Plus s velkou baterií s kapacitou 4 000 mAh za 3 500 korun.

Společné těmto kouskům je, že nemají čtečku otisků prstů. Tu nabídne například Vodafone Smart N8, který stojí 3 577 korun. A má ji i Alcatel A3 Shine za 3 300 korun.