Gigantická nabídka: Deutsche Teleckom a Telecom Italia

Signály o námluvách evropského telekomunikačního giganta Deutsche Telekom vůči Telecom Italia probleskovaly již několik týdnů. Telecom Italia (TI) totiž již delší dobu prožívá krušné nájezdy Olivetti SpA. Olivetti se rozhodlo odkoupit svého přímého konkurenta, dceřinou společnost Telecom Italia Mobile - TIM. V dlouhém souboji se rozhodl Telecom Italia pohltit TIM a tím zvýšit svoji tržní hodnotu tak, aby Olivetti nemohlo TI ani TIM odkoupit nepřátelským převzetím.

Naděje TI ovšem poněkud ochably, když Olivetti nabídl celkem 65 miliard USD za odkup akcií TI. Nyní přišel někdo, kdo nabídku Olivetti trumfoval - starý souputník Telecom Italia, bohatý a vlivný Deutsche Telecom. Ten nabídl rovných 107 miliard USD.

Jenže TI není z celého boje venku - někteří akcionáři se nabídky Deutsche Telecom poněkud obávají a tvrdí, že nabídka Olivetti je lepší. Především je poukazováno na to, že Deutsche Telekom je zatím stále z většiny státní firma - 72 procent v DT drží SRN. Navíc Telecom není zcela úspěšný, co se týká rychlé přeorientace v demonopolizovaném trhu a jeho liberální transformace čekající i TI zatím nenese uspokojivé výsledky. To sice neznamená, že pozice DT by byla špatná, ale DT by tak do Telecom Italia nepřineslo svěží vítr soukromého majitele, jak by tomu mohlo být v případě Olivetti.

Jak celá zamotaná a vleklá válka Olivetti s Telecom Italia skončí, lze těžko předpokládat. Italská vláda vlastní v TI už necelá čtyři procenta a zbytek je v rukou investorů. Pokud by ovšem došlo k vstupu DT do Telecom Italia, šlo by o největší telekomunikační akvizici v dějinách. DT by tak získalo zcela zásadní vliv nad evropským telekomunikačním prostorem a celá transakce by zavdala příčiny k velkým pohybům v telekomunikačním sektoru v takovém rozsahu, že vlny zemětřesení by se dotkly i České republiky.