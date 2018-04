Gigabyte připravuje komunikátor s VGA displejem a televizí

Poslední novinkou mezi komunikátory, kterou představil na veletrhu 3GSM Asia World Congress v Singapuru, je model g-Smart i200. Ten bude používat nové provedení operačního systému Microsoft Windows Mobile známe pod kódovým označením Crossbow.

Již v předchozích modelech nabízel Gigabyte ve svých komunikátorech přijímač televizního signálu. Jestliže předchozí modely měly přijímač analogového televizního signálu, novinka g-Smart i200 vsází na moderní technologie. Tento nový model totiž bude vybaven přijímačem digitálního televizního signálu a to jak ve standardu DVB-H tak i DVH-T.

Pro kvalitní sledování televize bude mít nový komunikátor od Gigabyte displej s rozlišením VGA. Ten bude samozřejmě dotykový. Další detaily technické specifikace nejsou známy, zaujme pouze vestavěná paměť 512 MB a výstup na běžný televizor přes USB 2.0. Komunikátor bude schopen nahrávat televizní vysílání.

Komunikátory Gigabyte se prozatím prodávají pouze na vybraných asijských trzích. Již dříve však prosákly informace o zájmu výrobce o vstup i na některé evropské trhy. Na nich by chtěl Gigabyte vedle komunikátorů nabídnout také své běžné mobilní telefony, které zaujmou fotoaparáty s vysokým rozlišením. Komunikátor g-Smart i200 by se měl do prodeje dostat začátkem příštího roku.