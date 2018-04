Gigabyte představí na Cebitu nové Ultra Mobile PC

K výrobcům zařízení kategorie UMPC se brzy zařadí i Gigabyte. V půli března, v Hannoveru na veletrhu CeBIT, by měl Gigabyte představit svůj první přírůstek do této kategorie. Jednat by se mělo o malý přenosný počítač s vysouvací klávesnicí označovaný U60.





Displej s rozlišením 800 x 600 pixelů bude mít úhlopříčku 6,5 palce. Zařízení bude k dostání s 20 nebo 30GB pevným diskem a standardně bude obsahovat čtečku SD/MMC karet. Samozřejmostí v této kategorii je podpora Wi-Fi, chybět nebudou dva USB porty. Celý přístroj by měl být poháněný procesorem VIA C7-M o neznámé frekvenci. Váha by měla být pouhých 720 gramů.

Doufejme, že se na CeBITu dočkáme uvedení nejen tohoto modelu, ale i dalších přístrojů kategorie UMPC. Jedině sílící konkurence a neustálý vývoj totiž může srazit cenu těchto zařízení na původně zamýšlenou hranici 500 Dolarů. Dnešní UMPC přitom stojí minimálně dvakrát tolik. Cenu Gigabyte U60 se dozvíme nejdříve při uvedení modelu na veletrhu.