Gigabyte g-X5 – další tchajwanský zázrak v kulatém balení

Na Tchajwanu slaví velké úspěchy doposud málo známá společnost Xcute se svým nezvykle řešeným mobilem DV1 (také označovaný jako model V8), který je vybaven třímegapixelovým fotoaparátem. Xcute nyní připravuje dokonce mobil s šestimegapixelovým fotoaparátem. Kvalita snímků sice není u modelu DV1 nikterak oslňující, ale rozlišení fotoaparátu a nezvyklý design fungují jako správné marketingové taháky.

Podobně jako Xcute chce uspět i společnost Gigabyte. Ta s výrobou mobilů nemá žádné zkušenosti, ale jinak se jedná o velkého výrobce počítačových součástek, notebooků a třeba i Wi-Fi příslušenství. Přestože je historie výroby mobilů u Gigabyte nulová, hned první počin je velmi ambiciózní. Nejedná se o žádný jednoduchý mobil, které pro svůj vstup na trh použila většina dříve neznámých výrobců mobilů z Tchajwanu nebo Číny, ale výborně vybavený mobil a navíc s velmi zajímavým designem.

Kulaťoučký kulatý

Gigabyte g-X5 je opravdu nezvykle tvarovaný mobil. Má vysouvací konstrukci, potud nic překvapivého. Telefon je však extrémně zaoblený, jako žádný jiný nám známý model. Jestli je to hezký mobil musíte posoudit sami, určitou dávku elegance mu ale upřít nemůžeme, navíc je extravagantní a to by mu k úspěchu mělo pomoci. Telefon se bude vždy dodávat v dvoubarevném provedení, barevných variant pak bude na výběr více.

GigaByte g-X5 není úplně malý a lehký mobil, ale ani se nejedná o žádnou přerostlou obludu. Rozměry přístroje jsou 96 x 54 x 25 mm a jeho hmotnost je 106 gramů. Výrobce slibuje velmi kvalitní materiály. Většina telefonu bude plastová, ozdobné lišty na boku ale budou kovové. Precizní mechanismus s pružinou by pak měl zajistit snadné otevření a zavření telefonu.

Inspirace u Siemensu nebo Nokie?

Tvarem se tchajwanská novinka vzdáleně podobá novému Siemensu SL75. Ten ale nemá tak kulatý tvar, i když je také výrazně zaoblený. Konkurentem Gigabytu pak bude ještě například Nokia 6111, nebo některé modely Samsungu.

Výbava telefonu je bohatá a nechybí v ní nic podstatného, tedy až na podporu EDGE. Telefon má 1,3 megapixelový fotoaparát, který vedle statických fotografií dokáže nahrávat i videosekvence. Fotoaparát má senzor CMOS, digitální zoom, pomocné světlo a umožňuje pořizovat i sériové snímky.

Displej telefonu je aktivní, má rozlišení 176 x 220 obrazových bodů a dokáže zobrazit 262 000 barev. Jeho úhlopříčka je přes 5 centimetrů a podle informací z tchajwanských zpravodajských kanálů se jedná o velmi kvalitní displej. Z dostupných fotografií to ale objektivně posoudit nelze.

Lákadlo MP3

Dalším lákadlem novinky Gigabytu je MP3/MPEG4 přehrávač, který dokáže hrát i na pozadí. Vnitřní paměť telefonu neznáme. To však není důležité, telefon podporuje paměťové karty miniSD. S telefonem se dodává synchronizační software. Připojení k počítači je pak možné přes infraport a přes USB rozhraní, telefon podporuje USB mass storage. Sluchátkový výstup je pak samozřejmě stereofonní.

Známe velikost paměti na kontakty – pojme 500 vícepoložkových záznamů. Dále telefon nabízí Javu MIDP 2.0, GPRS třídy 10, hlasový zápisník a možnost hlasového ovládání. Nechybí ani běžné funkce jako je podpora MMS, kalkulačka, budík, kalendář a další. Gigabyte g-X5 má i vestavěný editor fotografií a elektronickou peněženku. Na závěr dodejme, že telefon je třípásmový (GSM: 900/1800/1900 MHz).

Vyšší třída

Gigabyte g-X5 se začal na tchajwanském trhu prodávat v těchto dnech. V přepočtu stojí necelých 10 000 Kč, což je s ohledem na jeho výbavu akceptovatelná cena. Výrobce by chtěl své mobily nabídnout i na evropském trhu, výhodou by pro něj mohla být široká síť dealerů pro jeho ostatní sortiment. Podle některých zdrojů ale hledá partnera, kterým by měla být některá renomovaná značka mobilních telefonů, která má v Evropě silnou pozici. Telefon se tak v Evropě možná objeví pod jinou značkou.



Gigabyte gSmart

Společnost Gigabyte, ač v oboru mobilů nováček, si věří. Již představila další model, který ale byl zatím vystaven jen jako maketa. Jedná se o chytrý mobil s OS Windows, který by měl umět úplně vše, měl by mít dvoumegapixelový fotoaparát a měl by podporovat WiFi. Navíc by v něm mělo být rádio a také televizní přijímač! Kdy ale výrobce tento model, zatím označení jako Gigabyte gSmart uvede do prodeje, neví ani tchajwanská média.