Giga - nový smartphone s Windows CE a 1,3 mpx fotoaparátem

Korejský výrobce Giga Telecom přpravuje nový smartphone s operačním systémem Windows CE 4.2, který by se měl objevit i na evropském trhu. Telefon tedy nepoužívá operační systém Windows Mobile for Smartphones, ale vlastní uživatelské rozhraní postavené na Windows CE 4.2.

Giga Smartphone, jak je novinka pojmenována, podporuje tři pásma GSM (900/1800 a 1900 MHz) a nabízí datové přenosy GPRS třídy 10. Nový smartphone je vybaven procesorem Motorola taktovaným na frekvenci 200 MHz. Velikost operační paměti zatím není známa, uživatelskou paměť bude možno rozšířit pomocí paměťových karet miniSD. Korejský smartphone je vybaven o 180 stupňů otočným fotoaparátem s rozlišením 1,3 megapixelu. Nechybí ani možnost pořizování videozáznamu. Dva a půl palcový dotykový displej dokáže zobrazit 262 tisíc barev. Displej je aktivní TFT. Smartphone je vybaven MP3 přehrávačem, který využívá vestavěných stereo reproduktorů s prostorovým 3D zvukem. Pro spojení s osobním počítačem je novinka vybavena infračerveným portem, nebo je možné použít také USB datový kabel. Naopak v této kategorii telefonů téměř nezbytné Bluetooth chybí. Vedle podpory multimediálních zpráv MMS, umí i běžné SMS a má také e-mailový klient. Smartphone Giga je také vybaven Wapem a Internetovým prohlížečem.

Giga Smartphone by se měl objevit pod značkou některých evropských operátorů. Výrobce tvrdí, že je o jeho produkt mezi evropskými operátory velký zájem. Očekávat příchod tohoto telefonu na starý kontinent je možné před koncem letošního roku. Při poměrně bohaté výbavě by měla novinka na poli chytrých telefonů zaujmout nízkou cenou, která by se měla pohybovat v přepočtu okolo 10 000 Kč.